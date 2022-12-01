Объявлен дополнительный дневной концерт "Рождественская прелюдия"
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Организаторы концерта "Рождественская прелюдия" сообщают, что по просьбам зрителей 17 декабря, в 15:00, в Домском соборе состоится дополнительное дневное выступление.

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В "Рождественской прелюдии" вместе c оперной дивой Инессой Галанте примут участие выдающиеся латвийские музыканты: композитор и органист Айварс Калейс, пианист Андрей Осокин, молодые солисты ЛНО - тенор Артем Сафронов и сопрано Виктория Пакалниеце, хор мальчиков школы имени Язепа Мединьша под руководством дирижера Романа Ванагса, а также лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте".

"Мне очень приятно, что наш рождественский концерт стал прекрасной традицией и остается желанным и важным событием для латвийской публики. Мы счастливы делиться со зрителями любовью, теплом, звучанием великой вечной музыки. Приходите ощутить особую, непередаваемую атмосферу волшебства и любви, которая царит в Домском соборе в канун Рождества" - приглашает Инесса Галанте.

В исполнении участников концерта прозвучат любимые публикой рождественские композиции величайших мировых композиторов, а особое световое оформление Домского собора придаст мероприятию праздничное настроение.

Билеты можно приобрести в кассах сети Bilešu Paradīze.

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