Publicitātes foto/Jānis Romanovskis
Foto: Publicitātes foto/Jānis Romanovskis

Запланированный на 6 апреля 2020 года концерт "Три Осокина и друзья в Опере" был перенесен на 3 мая 2021 года.

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В большом зале Латвийской Национальной оперы к трем Осокиным присоединятся их друзья по сцене и музыке, чтобы вместе представить музыкальные интерпретации. Концерт покажет индивидуальность каждого музыканта в отдельности и красочное совместное звучание трех концертных роялей.

Отец Сергей Осокин и сыновья Андрей и Георгий Осокины - три выдающихся пианиста из одной династии. Их объединяет глубокое и виртуозное раскрытие музыкальных композиций.

Условия возврата денег за отмененный 6 апреля концерт, а также информация о билетах на концерт "Три Осокина и друзья в Опере" 3 мая 2021 года будет доступна на сайте www.opera.lv.

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