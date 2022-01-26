Объявлена программа национальной кинопремии "Большой Кристап"

С 24 по 27 февраля пройдет фестиваль и церемония вручения национальной кинопремии "Большой Кристап", которая откроется показом первых двух серий многосерийного фильма "Уголовное дело для начинающих" (Krimināllieta iesācējam) режиссера Арманда Звирбулиса. В рамках фестиваля состоятся и другие премьерные показы, а также показы фильмов-номинантов.

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Номинированные на премию фильмы можно будет посмотреть онлайн — на портале www.filmas.lv — и в кинотеатре Splendid Palace, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Выездные мероприятия будут проходить в "зеленом режиме" — их можно будет посетить только с сертификатом Covid-19.

В рамках фестиваля "Большой Кристап" состоится премьера нескольких новых работ, в том числе двух документальных фильмов, каждый из которых имеет по три номинации. В этому году в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" покажут фильм Ивара Звиедриса и Андрея Верхоустинского Делле Uz neredzīti, Brasa!. Также состоится внеконкурсная премьера художественного фильма Марциса Лациса "Революция", мультипликационного кукольного фильма Даце Ридузе "Дусмукуле" и других картин.

Полнометражные фильмы, номинированные на кинопремию "Большой Кристап", покажут в кинотеатре Splendid Palace. Это будут художественные фильмы "Wild East. Куда приведет дорога" (реж. Матисс Кажа), "Крутышки" (реж. Марта Элина Мартинсоне), "В зеркале" (реж. Лайла Пакалниня), "Яма" (реж. Даце Пуце), а также документальные фильмы "Горбачев. Рай" (реж. Виталий Манский), "Росселлини" (реж. Алесандро Роселлини), "И вдруг все расцвело" (реж. Ребекка Ламарш-Вадель и Давис Симанис).

Премию "Большой Кристап" за заслуги в кинематографе в этом году вручат художнице по костюмам Иеве Кундзине, а на портале www.filmas.lv будет представлена ​​обширная подборка отреставрированных киноклассических фильмов, героям которых она создавала костюмы — "Дышите глубже" (1967),"Афера Цеплиса" (1972), "Подарок одинокой женщине" (1973) и многие другие.

Церемония закрытия фестиваля состоится 27 февраля в помещении Hanzas perons и будет транслироваться в прямом эфире Латвийского телевидения. В этом году в состав международного жюри войдут кинокритик Дайра Аболиня (Латвия), продюсер Гари Краннер (Норвегия), актриса Аисте Диржюте (Литва), продюсер Арта Гига (Латвия) и режиссер Арвидс Криевс (Латвия). Обладатель Приза зрительских симпатий будет определен голосованием на портале LSM (голосование продлится с 7 по 25 февраля).

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.