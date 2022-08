Очарование Леграна. Натали Дессей выступит в Юрмале с квартетом Пьера Буссаге

30 августа Юрмалу ждет французский вечер: Натали Дессей представит свою программу "Очаровательный Легран" (Enchanting Legran), в которой примет участие Квартет Пьера Буссаге. Мелодии Мишеля Леграна, навсегда вошедшие и в сокровищницу мировой культуры, и в нашу жизнь, прозвучат в исполнении тех, с кем сам композитор тесно сотрудничал долгие годы.

Никто из европейцев не сумел получить три "Оскара" за лучшую музыку к

фильмам, – никто, кроме Мишеля Леграна (1932-2019). Еще у него были пять Grammy, "Золотой глобус", BAFTA и Felix, престижнейшие театральные премии Мольера, Tony и Drama Desk, но главное – к этим наградам прилагалось море народной любви. Эта любовь дарила прославленному маэстро силы и вдохновение: вплоть до последних дней Легран давал множество концертов по всему миру.

Натали Дессей - одна из величайших оперных певиц Франции всех времен. Легран, песни которого пели Фрэнк Синатра и Элла Фицджеральд, Стинг и Барбра Стрейзанд, говорил, что никто, как Дессей, не передает чувства, заложенные в его творениях. Две звезды не только записали два альбома – "Entre elle et lui - Natalie Dessay sings Michel Legrand" (2013), получивший во Франции статус платинового, и "Natalie Dessay, Michel Legrand – Between Yesterday And Tomorrow" (2017), – но и осуществили несколько концертных туров.

Для своего первого выступления в Латвии Натали Дессей выбрала в качестве аккомпанирующего состава Квартет Пьера Буссаге, в котором нет ни одного случайного человека: здесь каждый - солист, каждый – значимая для французской музыкальной сцены личность.

Пьер Буссаге – контрабасист и композитор, входивший в Трио Мишеля Леграна, один из самых востребованных в Европе и США французских джазменов. Он записывался и играл с такими титанами, как Рэй Браун и Рэнди Брекер, сопровождал в мировых турне Дайан Кролл и Ди Ди Бриджуотер, сотрудничал с Элтоном Джоном, Ги Лафиттом, Бенни Картером, Нэтом Эддерли, Дидье Локвудом и многими другими знаменитыми музыкантами.

Патрис Пейрьерас – джазовый пианист, композитор, дирижер и аранжировщик – дружен с семейством Легран с прошлого века: еще в 1985 году он записал альбом с Кристиан Легран (старшая сестра Мишеля была певицей, ее голос звучит в культовых фильмах "Шербурские зонтики" и "Девушки из Рошфора"), а в 2018-м именно он был музыкальным руководителем мюзикла Леграна "Ослиная шкура" - которым после реконструкции триумфально открылся Театр Мариньи в Париже.

Барабанщик Тьерри Шове-Пейекс был привлечен Мишелем Леграном к записи фундаментального альбома "The Essential Michel Legrand Film Music Collection" в 2004 году, однако исполнял музыку маэстро еще на заре карьеры, будучи участником легендарного Оркестра Поля Мориа. Шове не только прекрасный солист, но и тончайший аккомпаниатор – недаром он выступал с множеством звезд французской эстрады, включая легендарных Сильви Вартан и Сашу Дистель.

Скрипачка Шарман Плеснер играет с Пьером Буссаге не только в квартете, но и в дуэте, а помимо джаза, исполняет классическую музыку, причем весьма успешно. Подобный универсализм – большая редкость, как и вся программа "Очаровательный Легран".

В предпоследний день лета зриетелей в концертном зале Дзинатри ждет голос Дессей, неподражаемые мелодии Леграна в джазовых аранжировках и Квартет Пьера Буссаге.