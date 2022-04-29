Один концерт - три эпохи. ЛНСО приглашает на программу "Шуман. Хиндемит. Дзенитис"
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5 мая Латвийский Национальный симфонический оркестр (ЛНСО) приглашает в Дом музыки "Дайле" на камерную концертную программу "Шуман. Хиндемит. Дзенитис", в которой встретятся три разных музыкальных эпохи.

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В концерте выступят кларнетист Гунтис Кузма и фортепианный квартет Quadra: скрипач Арвид Звагулис, альтист Петерис Трасунс, виолончелист Карлис Клотиньш и пианист Рихард Плешановс.

Публика услышит произведения немецких композиторов Роберта Шумана и Пауля Хиндемита, а также новый опус Андриса Дзенитиса. Это произведение написано по инициативе музыкального объединения Quadra и Гунтиса Кузмы.

Фортепианный квартет Quadra – это один из самых интересных и известных камерных ансамблей Латвии. Все четыре музыканта в его составе являются представителями своего поколения среди самых ярких исполнителей. В репертуар ансамбля входят западноевропейская классика, музыка латышских композиторов и целый ряд новых произведений молодых авторов.

Гунтис Кузма – это один из самых выдающихся солистов кларнетистов Латвии, а с 2014 года он является еще и дирижером ЛНСО.

С 1 апреля концерты Латвийского Национального симфонического оркестра можно посещать без сертификата COVID-19; использование масок или респираторов FFP2 носит рекомендательный характер, но не обязательно.

Билеты можно приобрести в кассах сети Biļešu Paradīze.

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