Опасная безопасность, нервный дух и путешествие на Марс: куда пойти в "Белую ночь"

5 сентября в столице пройдет уже 15-й ежегодный культурный форум "Белая ночь". В программе этого года 20 мероприятий и проектов, которые представят широкий спектр современной культуры - музыку, кино, поэзию, визуальное искусство и другое.

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Большая часть объектов расположится в центре города, но будут охвачены также и микрорайоны Иманта, Саркандаугава, Агенскалнс, Кипсала и другие. Отдельного упоминания достоин факт, что рижане первыми увидят арт-инсталляции Венецианской биеннале.

Также в этом году в программе работа уже знакомого жителям столицы британского художника Люка Джеррама, который представит световую пространственную инсталляцию по синтезу изображения и звука на поверхности Марса. Его модель Марса - точная уменьшенная копия красной планеты с диаметром 7 метров. Объект будет расположен в зеленой зоне над городским каналом.

Целую программу мероприятий с объединяющей темой "Быть в безопасности - опасно" подготовил фестиваль современного искусства Survival Kit. В программу вошли выставка, музыкальные выступления, перформансы, мастер-классы. Мероприятия пройдут в здании бывшего Музея писательства и музыки (Тербатас, 75).

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На эстраде Верманского парка отметят 120-летний юбилей знаменитого французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Актеры под аккомпанемент фортепиано прочтут "Маленького принца".

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Центр современного искусства Kim? (Спорта, 2) приглашает на "Ассорти нервного духа" - выставку "Текстура нервного духа", аудиовизуальную программу и выступления диджеев.

Малая гильдия (Амату, 5) приглашает на премьеру мадригальной комедии L'Amfiparnaso с участием ансамблей старинной музыки Ludus и Canto, ансамбля старинного танца Galms и рассказчицы Анты Энгеле. Вход бесплатный, но необходимо пройти регистрацию на сайте www.mazagilde.lv.

Foto: Shutterstock

Над городским каналом от улицы Аусекля до улицы Радио в "Белую ночь" будет светить "Частная луна" - визуально-поэтическая инсталляция российского художника Леонида Тишкова. Благодаря необычному расположению в ландшафте - будь то в открытом поле, в развалинах или в водонапорных башнях - лунное сияние погружает зрителей в мистическое настроение.

Foto: leonidtishkov.blogspot.com

Голос и Гласс - так можно было бы назвать концерт молодежного хора Balsis, который впервые в Латвии исполнит цикл композитора Филиппа Гласса Songs From Liquid Days. На площадке в Рижском техникуме искусства и медиа (Юрмалас гатве, 96) будет 60 сидячих мест и 120 стоячих, получить бесплатные билеты можно на сайте www.balsis.lv.

Foto: LETA

Поэтическая дискотека интернет-журнала Satori с чтениями новейшей оригинальной литературы, эксцентричной музыкой и танцами стала традицией форума «Белая ночь». В этом году местом проведения станет Brick Bar (Ганибу дамбис, 30), созданный художником Андрисом Эглитисом, где будет построен Бункер кафедры поэзии, чтобы искать убежище в культуре.

Разумеется, это далеко не все, что предлагает в этом году "Белая ночь". С подробной программой можно ознакомиться на сайте форума, там же можно составить свой собственный маршрут и воспользоваться интерактивной картой объектов.