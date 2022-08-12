Оперная певица с душой рок-звезды. Эмили Д’Анджело выступит на фестивале "Дача ЛНСО"

С 19 по 21 августа жителей Вентспилса и гостей города будет радовать фестиваль Латвийского Национального симфонического оркестра (ЛНСО) "Дача ЛНСО", который будет проходить в концертном зале "Латвия". В заключительный вечер фестиваля 21 августа на сцену выйдет канадка с итальянскими корнями – меццо-сопрано Эмили Д’Анджело.

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Эмили Д’Анджело – молодая оперная певица, которая не признает правил. Хотя ее высоко ценят как интерпретатора Моцарта, Генделя, Россини, все же ни один из этих композиторов не попал в ее необычный дебютный альбом "enargeia", произведения из которого прозвучат на "Даче ЛНСО".

Артистка исполнит в своей программе произведения обладательницы "Оскара" Хильдур Гуднадоуттир, а также музыку средневековой монахини святой Хильдегарды Бингенской, Мисси Маццоли и Сары Киркленд Снайдер. Альбом Эмили Д’Анджело в 2021 году вошел в топ-50 National Public Radio. В свою очередь, Canadian Broadcasting Corporation признала его лучшим классическим альбомом Канады 2021 года. Как говорит сама артистка, ей нравится в сопровождении фортепиано пробовать новые сочинения, которые не часто услышишь.

Эмили Д’Анджело будет выступать вместе с латвийским дирижером Айнарсом Рубикисом, который завершил свою работу как музыкальный руководитель Комической оперы Берлина и готовится к постановкам оперы Верди "Аида" в Монпелье и "Бориса Годунова" в Инсбруке, а также к концертам в Инсбруке и Аделаиде.

"Дача ЛНСО" – это летний фестиваль Латвийского Национального симфонического оркестра, где встречаются классические и неакадемические музыкальные стихии. Главный замысел фестиваля – отправиться из столицы поближе к слушателям региональных концертных залов Латвии.