Оперный фестиваль в Сигулде объявил программу

С 29 по 31 июля в руинах Сигулдского замка пройдет Международный Сигулдский фестиваль оперной музыки. Центральным событием праздника станет постановка оперы Джакомо Пуччини "Богема" с всемирно известной сопрано Майей Ковалевской в главной роли.

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Два последних года в связи с пандемией оперный праздник не проводился. В этом году, по словам организаторов, посетителей фестиваля ждет как встреча с артистами, уже ранее выступавшими в Сигулде, так и музыкальные сюрпризы – к нам приедут солисты мировой оперы, которые впервые выйдут на сцену этого фестиваля.

Фестиваль начнется в пятницу, 29 июля, в 19:00 увертюрой – концертом открытия в саду Нового Сигулдского замка, где выступят два выдающихся скрипача – лауреат Гран-при конкурса "Восходящие звезды 2009" и лауреат многих международных премий Дайнис Медьяникс (Латвия/Германия) и молодая и талантливая скрипачка Эльза Силиня (Латвия); их поддержат примадонна Латвийской национальной оперы Юлия Васильева (сопрано), а также Лаура Грецка (мецца-сопрано) и Юрис Адамсонс (баритон) .

В субботу, 30 июля, в 21:00 ожидается центральное событие фестиваля – оригинальная постановка оперы "Богема" выдающегося итальянского композитора Джакомо Пуччини, в которой латвийская певица Майя Ковалевская исполнит главную роль.

"Богема" – опера в четырех актах Джакомо Пуччини. Ее премьера состоялась 1 февраля 1896 года, с тех пор это одна из самых исполняемых опер в мире. Постановка даст возможность услышать еще одну жемчужину оперной музыки – болгарского тенора Михаила Михайлова, которого часто сравнивают с выдающимся итальянским тенором Лучано Паваротти. Также на сцене появятся известные солисты Латвийской национальной оперы. Режиссер-постановщик "Богемы" - Эдмунд Фрайберг, за дирижерским пультом будет Владимир Кираев (Вена).

Фестиваль завершится 31 июля грандиозным гала-концертом, на котором у зрителей будет возможность услышать выдающихся оперных артистов – Таню Иванову (Болгария), Перину Мадефа (Франция), Доминика Суттовича (Польша), Михаила Чулпаева, Кришьяниса Норвелиса (Латвия). Дирижер – Атварс Лакстигала. В концерте также примут участие фестивальный хор и оркестр.

В этом году фестиваль, который состоится уже в 28-й раз, дополнит выставка уникальных костюмов, созданных художником Иевой Кундзиней для постановок различных оперных спектаклей.