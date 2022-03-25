1 апреля 2022 года в Домском соборе состоится концерт-презентация диска J. S. Bach. Organ Works, записанного известной органисткой Еленой Приваловой. В программе концерта пять органных токкат и фуг Баха, вошедших в альбом.

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Диск выпущен на лейбле классической музыки Quartz Music Ltd и впервые был представлен в ноябре 2021 года. Запись сделана в Домском соборе на органе фирмы Walcker & Sons 1882 года. По отзыву журнала Gramophone, благодаря мощному звучанию этого инструмента, "кажется, что Привалова пытается возродить монументальную игру Баха той эпохи… она блестяще преуспела, и я, например, счастлив просто сидеть сложа руки и наслаждаться этим звуком, приостанавливая при этом свою баховскую чувствительность".

Для записи диска Елена Привалова обратилась к сочинениям, которые не укладывались в стандарты служебных обязанностей Баха — в основном, он сочинял музыку для церкви. Ни одна из пяти масштабных композиций, по свидетельству исследователей музыки Баха, не исполнялась во время богослужения, в силу исключительной индивидуальности и удаленности от формальных рамок церковной службы.

В планах органистки — исполнение всего органного наследия великого немецкого композитора. Всего предстоит исполнить не менее девятнадцати часов органной музыки — опыт, который войдет в мировую историю органного исполнительского искусства, ведь мало кто решается на работу с колоссальным массивом всего органного наследия Баха.