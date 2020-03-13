Организаторы массово отменяют и переносят концерты. Что делать с билетами
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Организаторы массовых мероприятий сообщают об отмене и переносе концертов, спектаклей и других событий из-за объявленного в стране чрезвычайного положения, вызванного мировой пандемией коронавируса.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Уже известно, что выступление Филиппа Киркорова перенесено с 14 марта на 4 октября, Полина Гагарина вместо 13 марта выступит в Риге 11 октября. Отменены все мероприятия в концертном зале Lielais dzintars в Лиепае. Об отмене всех мероприятий сообщает предприятие Rīgas nami, управляющее кинотеатром Splendid Palace, Домом Черноголовых и Домом конгрессов.

Организаторы призывают следить за актуальной информацией о переносе дат и возврате билетов на их домашних страницах в Интернете, а также на сайтах билетных операторов Biļešu paradīze, Biļešu serviss, Ticketshop и других, которые публикуют данные по мере поступления.

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DELFI Showtime

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