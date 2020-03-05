В связи с изменением творческих планов исполнителя JP Cooper, его концерт, запланированный на 22 мая в зале Palladium, не состоится. Об этом сообщили организаторы мероприятия - компания Bravo Events, которая приносит извинения за доставленные неудобства.

Деньги за билеты, приобретённые в торговых местах Biļešu Serviss, можно получить перечислением, заполнив заявку на сайте bilesuserviss.lv и отправив ее в электронном виде на info@bilesuserviss.lv. Также заявку можно заполнить в кассе Рижского Дома конгрессов.

Запросы о возмещении денежных средств можно подавать до 05.06.2020.