Осенний концерт группы Hurts в Риге отменен. Как вернуть деньги за билеты?

Британский дуэт Hurts отменил тур в поддержку альбома Faith из-за непрогнозируемой ситуации в связи с пандемией коронавируса. В том числе отменен и рижский концерт, который был запланирован на 8 октября этого года в Arēnā Rīga, о чем организаторы сообщили в соцсетях.

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Концертное агентство L Tips Agency также опубликовало обращение участников группы Тео Хатчкрафта и Адама Андерсона, которые пояснили, что решение об отмене тура было для них очень нелегким, но вынужденным не только из-за пандемии, но и по личным причинам. "Пока все, что нам надо - это время, - заявили Hurts, - для каждого из нас и группы в целом это самое правильное решение".

Организаторы предлагают всем, кто купил билеты, компенсировать их стоимость несколькими способами:

обменять купленный билет на подарочную карту стоимостью в размере 130% от цены билета (срок действия карты - до 31 декабря 2023 года);

обменять билет на другое мероприятие L Tips Agency;

вернуть деньги за билет.



Всех, кто приобрел билеты, призывают до 31 июля заполнить анкету и прислать ее на электронную почту tickets@ltips.lv. Подарочную карту, билет на другое мероприятие или деньги будут высланы заявителям до 31 сентября текущего года.

