Осенний Stand Up. В рижском ATTA centre пройдет вакцинация юмором на 3 языках

Объединение Riga Stand Up приглашает всех ценителей юмора 25 сентября в 19.00 в крупнейший в Балтии мультифункциональный комплекс ATTA centre (ул. Краста 60) на большой отчетный концерт латвийских стендаперов Stand Up Autumn Hits: четыре комика выступят на русском языке, два - на латышском и два - на английском.

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В просторном зале развлекательного центра АТТА, который за прошедшие полтора года запомнился в качестве одного из главных центров вакцинации, на этот раз будут делать прививку от прививок от ковид — у зрителей появится возможность выдохнуть все печали и посмеяться от души над свежими шутками и наблюдениями от самых активных латвийских комиков. Каждую неделю артисты выступают на "открытых микрофонах", чтобы потом лучшие материалы представить в отчетном концерте для широкой публики.

Foto: Publicitātes foto

Объединение Riga Stand Up уже 5 лет делает качественную комедию на русском языке во всех странах Прибалтики и за её пределами, в его активе сотни открытых микрофонов, десятки больших концертов и выступления на одной сцене со звёздами стендапа первой величины. С плохим настроением не уходит никто. Проверена, прививка юмором работает без осечек.

Foto: Publicitātes foto

В разных точках зала будут работать фудкорты, где можно будет заказать напитки и поесть до начала концерта.

Концерт пройдёт с соблюдением санитарных мер, которые будут действовать на 25 сентября. Поэтому, чтобы посетить мероприятие, будет необходимо предъявить паспорт или ID, а также - одно из трех на выбор:

Сертификат о вакцинации

Сертификат о перенесённом заболевании covid19 в течение последних полугода.

Отрицательний ПЦР теста (действует 2 дня) или отрицательный антигенный тест (действует 6 часов).

Вход – с 18.00. Начало мероприятия – в 19.00.

Билеты - ЗДЕСЬ. Подробности - ЗДЕСЬ.