Осенью культовая группа Dead Can Dance выступит в Риге

31 октября легендарный дуэт Dead Can Dance выступит с концертом в амфитеатре Arēna Rīga в рамках тура в поддержку их последнего альбома Dionysus.

В своем творчестве Dead Can Dance сочетают народную музыку и музыку Средневековья и эпохи Возрождения с элементами эмбиент-попа. Их песни рассказывают о потерянной красоте, сожалении и печали, вдохновении и благородстве, а также о вечном поиске смысла жизни.

Вскоре после основания в Мельбурне в 1981 году группа Dead Can Dance, костяк которой по сей день составляют уникальная солистка (голосовой диапазон от контральто до меццо-сопрано), музыкант и композитор Лиза Джеррард и солист, мультиинструменталист Брендан Перри, переехала в Великобританию, где они получили первое признание под крылом инди-лейбла 4AD.

Дебютный одноименный альбом вышел в 1984 году, и с тех пор слушателям было представлено 9 студийных альбомов. Между творческим перерывами Dead Can Dance Джеррард и Перри также работали над индивидуальными проектами. Оба выпустили несколько сольных альбомов, Лиза также получила большее признание в области музыки для фильмов ("Золотой глобус" за саундтрек к "Гладиатору", написанный в соавторстве с Хансом Циммером), сотрудничала с Эннио Морриконе и проектами электронной музыки (Клаус Шульце, Orbital, Delerium, The Future Sound Of London).

Многие поклонники группы считают, что только во взаимодействии двух этих талантов возможно получить магию уникального звучания Dead Can Dance. И 31 октября каждый посетитель концерта сможет сам в этом убедиться. В сет-лист вошли как самые значимые композиции последнего альбома, так и подборка лучших произведений, созданных за более чем 40 лет.

Последний альбом Dionysus вдохновлен праздниками весны и урожая, которые берут свое начало в дионисийских религиозных практиках по всей Европе. "Дионис" выдвигает на передний план обряды и ритуалы, которые и сегодня продолжают основываться на греческом божестве, а семь частей альбома представляют различные аспекты мифа о Дионисе и его культа.

Билеты поступят в продажу 20 апреля, приобрести их можно в кассах сети Biļešu Serviss.