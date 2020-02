14 ноября группа OneRepublic возвращаются с концертом в Ригу.

Прощаясь с рижской публикой 6 лет назад, лидер группы Райан Теддер сказал: "Я обещаю, что когда у нас будет новый альбом, новый тур и новые наряды, мы снова приедем в Ригу". И он держит слово - за это время вышел 1 студийный альбом, а следующий планируется выпустить весной.

OneRepublic была основана в США 2002 году бывшими одноклассниками - мультиинструменталистом и вокалистом Райаном Теддером и гитаристом Заком Филкинсом. В нынешний состав также входят гитарист Дрю Браун, басист и виолончелист Брент Катцл, барабанщик Эдди Фишер и клавишник Брайан Уиллет.

Первого признания они ждали 5 лет, но это удалось на редкость мощно - известный продюсер Тимбалэнд сделал свою версию песни Apologize, сделав ее хитом. Песня возглавила чарты в 16 странах и привлекла внимание к OneRepublic.

Райан Теддер известен как очень продуктивный и чрезвычайно востребованный композитор и продюсер. Его авторству принадлежат десятки топ-композиций, в том числе Bleeding Love Леоны Льюис, Halo Бейонсе, Rumour Has It и Turning Tables Адель, Neon Lights Деми Ловато, Do It Well Дженнифер Лопес, Ghost Эллы Хендерсон и многие другие. Как продюсер или композитор Теддер сотрудничал с такими артистами, как Пол Маккартни, Уитни Хьюстон, Эд Ширан, Тейлор Свифт, U2, Maroon 5, Pink, Дэвид Гетта и многие другими.

OneRepublic была удостоена многочисленных наград и номинаций, в том числе American Music Awards, Billboard Music Awards, World Music Awards и Grammy Awards. Райан Тедер получил 3 премии Grammy за сотрудничество с Адель и Тейлор Свифт.

3 марта с 11.00 утра у клиентов Biļešu serviss со специальным кодом будет возможность приобрести билеты по сниженной цене, публичные продажи начнутся 6 марта.