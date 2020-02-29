Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

14 ноября группа OneRepublic возвращаются с концертом в Ригу.

Прощаясь с рижской публикой 6 лет назад, лидер группы Райан Теддер сказал: "Я обещаю, что когда у нас будет новый альбом, новый тур и новые наряды, мы снова приедем в Ригу". И он держит слово - за это время вышел 1 студийный альбом, а следующий планируется выпустить весной.

OneRepublic была основана в США 2002 году бывшими одноклассниками - мультиинструменталистом и вокалистом Райаном Теддером и гитаристом Заком Филкинсом. В нынешний состав также входят гитарист Дрю Браун, басист и виолончелист Брент Катцл, барабанщик Эдди Фишер и клавишник Брайан Уиллет.

Первого признания они ждали 5 лет, но это удалось на редкость мощно - известный продюсер Тимбалэнд сделал свою версию песни Apologize, сделав ее хитом. Песня возглавила чарты в 16 странах и привлекла внимание к OneRepublic.

Райан Теддер известен как очень продуктивный и чрезвычайно востребованный композитор и продюсер. Его авторству принадлежат десятки топ-композиций, в том числе Bleeding Love Леоны Льюис, Halo Бейонсе, Rumour Has It и Turning Tables Адель, Neon Lights Деми Ловато, Do It Well Дженнифер Лопес, Ghost Эллы Хендерсон и многие другие. Как продюсер или композитор Теддер сотрудничал с такими артистами, как Пол Маккартни, Уитни Хьюстон, Эд Ширан, Тейлор Свифт, U2, Maroon 5, Pink, Дэвид Гетта и многие другими.

OneRepublic была удостоена многочисленных наград и номинаций, в том числе American Music Awards, Billboard Music Awards, World Music Awards и Grammy Awards. Райан Тедер получил 3 премии Grammy за сотрудничество с Адель и Тейлор Свифт.

3 марта с 11.00 утра у клиентов Biļešu serviss со специальным кодом будет возможность приобрести билеты по сниженной цене, публичные продажи начнутся 6 марта.

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
SPARTAKS - Maskavas Valsts akadēmiskā baleta teātra balets, veltījums Māra Liepas piemiņai Смотреть

Московский Государственный Академический театр Классического Балета СПАРТАК ПОСВЯЩЕННЫЙ МАРИСУ ЛИЕПЕ
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
HAMLETS. (NE)STĀSTI MAN PASAKAS Смотреть

ГАМЛЕТ. (НЕ) РАССКАЗЫВАЙ МНЕ СКАЗКИ
Gruzijas koris BASIANI /Gruzijas valsts folkloras kora ansamblis/ Смотреть

ПАТРИАРШИЙ ХОР ГРУЗИИ «БАСИАНИ»
TURANDOTA Смотреть

ТУРАНДОТ
ALLUR Romu dziesmu un deju izrāde (Minskas estrādes teātris) Смотреть

шоу цыганских песен и танцев «Аллюр»
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
DENISS MACUJEVS Смотреть

Денис Мацуев
NABUKO Смотреть

НАБУККО
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Comment Form