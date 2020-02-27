20 ноября в Arēna Rīga впервые в Латвии выступит российская поп-сенсация Юлия Зиверт.

Выступающая под именем Zivert девушка - сегодня одна из самых востребованных певиц российской поп-сцены. Ее песни возглавляют большинство музыкальных чартов и звучат буквально повсюду.

После выхода трека Life и клипа на песню около года назад о ней узнали миллионы, хотя первые композиции она начала публиковать в 2017 году. Сейчас на счету певицы уже множество хитов - Credo, "Паруса", "Зеленые волны", "Еще хочу", Beverly Hills и другие.

Билеты в кассах Biļešu serviss с 20 февраля.