Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

20 ноября в Arēna Rīga впервые в Латвии выступит российская поп-сенсация Юлия Зиверт.

Выступающая под именем Zivert девушка - сегодня одна из самых востребованных певиц российской поп-сцены. Ее песни возглавляют большинство музыкальных чартов и звучат буквально повсюду.

После выхода трека Life и клипа на песню около года назад о ней узнали миллионы, хотя первые композиции она начала публиковать в 2017 году. Сейчас на счету певицы уже множество хитов - Credo, "Паруса", "Зеленые волны", "Еще хочу", Beverly Hills и другие.

Билеты в кассах Biļešu serviss с 20 февраля.

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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