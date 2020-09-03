От бобов до плитки: шоколадная фабрика Pobeda Confectionary приглашает на сладкие экскурсии

Некогда доступное лишь знати и богачам лакомство в наши дни стало обыденным продуктом, а изготовление шоколада теперь не секрет избранных мастеров, а обычное производство. Или все же необычное? Это можно узнать, побывав на экскурсии на фабрике Pobeda Confectionary в Вентспилсе.

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Первое, что встречает при входе на фабрику - тягучий и сладкий запах шоколада. И невероятная стерильность - войти в цеха можно лишь в специальном облачении, куда входит одноразовый халат, шапочка и бахилы. Обладателям бороды выдадут специальную защитную повязку. Есть и защитные маски, но они не спасают от всепроникающего аромата сладкой жизни.

Foto: Publicitātes foto/Вячеслав Шишлов

Конечно, сегодняшнее производство уже не комната с плитой и кастрюльками и пробирками, где хранятся ваниль, корица или другие специи, а просторные цеха с большими резервуарами для ингредиентов и конвейером, по которому бегут шоколадные плитки или трюфели. Однако участники экскурсии все же могут увидеть, как делается шоколад, и узнать, какой он бывает, как его правильно хранить, чтобы плитка или конфеты не теряли красивого глянцевого блеска, как выглядит масло какао и чем отличаются бобы, растущие в разных регионах земного шара.

Foto: DELFI

Кстати, эту особенность технологи фабрики использовали в производстве особой линии шоколадных плиток Single origin, где используются названия стран - Эквадор, Мадагаскар, Гана и другие.

Особая часть экскурсионной программы — мастер-класс с технологами фабрики, где каждый может своими руками изготовить конфеты и забрать их с собой на память или в качестве гостинца. Или, если хотите, тут же съесть.

Foto: Publicitātes foto/Вячеслав Шишлов

"Мы абсолютные фанаты своего дела и с радостью поделимся всеми тонкостями шоколадного производства, которое, не смотря высокие технологии и современные тенденции, сохранило уникальность и даже где-то волшебство, - говорит совладелец и гендиректор фабрики Андрей Муравьев. - На вентспилском заводе мы установили самую современную в мире производственную линию для выпуска шоколада, позволяющую работать с соблюдением всех стандартов качества и безопасности. Мы рады делиться своим опытом и знаниями с нашими покупателями, потому что мы уважаем их и считаем, что они заслуживают от производителя открытости".

Foto: DELFI

Фабрика Pobeda Confectionery в Вентспилсе была открыта в феврале 2016 года. Компания является филиалом крупного российского семейного предприятия "Победа", работающего с 2000-го года. Около четверти продукции вентспилсской фабрики реализуется в Латвии, остальное поставляется на зарубежные рынки. Pobeda Confectionery стала первой кондитерской фабрикой из России, открывшей зарубежное производство.

Экскурсии на фабрику Pobeda Confectionery в Вентспилсе будут проходить с сентября по предварительной записи по электронной почте: ekskursijas@pobedavkusa.com.