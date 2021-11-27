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Рижский русский театр: "Село Степанчиково" - 19 декабря
От Достоевского до Вырыпаева. 5 ярких премьер Риги, которые вы не посмотрели из-за локдауна, а надо
Foto: Inese Kalniņa

Вновь открыв двери для публики, рижские театры выдали сразу несколько долгожданных премьер. Предлагаем краткие путеводители по спектаклям и ближайшим датам, когда теперь их можно будет увидеть. История локдаунов показывает, что лучше не откладывать на новый год то, что еще есть шанс сделать в старом.

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Напоминаем, что театры открылись только для зрителей с сертификатами — вакцинированных или переболевших в течение последнего полугодия. Маски и заполнение анкет обязательны для всех. Число места ограничено разрешением заполнить 50 процентов мест. Цены на билеты пока в рамках разумного.

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Рижский русский театр: "Село Степанчиково" - 19 декабря
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