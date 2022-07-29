От камерных выступлений до большой сцены: каким будет фестиваль "Звезды балета в Юрмале"

Международный фестиваль балета "Звезды балета в Юрмале" в этом году уже пройдет в 22-ой раз. Вместо привычного однодневного формата художественный руководитель фестиваля Айвар Лейманис запланировал в этом году балет на два вечера подряд - на большой сцене и в Малом зале концертного зала "Дзинтари".

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5 августа в Малом зале состоится вечер камерного формата. В первой части программы зрителей ждет хореография Эдвина Ревазова на музыку Иоганна Себастьяна Баха "Белый шум", которая будет представлена в исполнении самого хореографа и выдающейся латвийской балерины Анны Лаудер. В продолжении вечера еще один яркий дуэт – на сцену поднимутся солисты Латвийской оперы Эльза Леймане и Антон Фрейманс в сложной работе "Жар-птица" немецкого хореографа Марко Гекеса. Во второй части вечера будет исполнен одноактный балет "Фрекен Жюли" на музыку Петериса Васкса, премьера которого состоялась в Любеке в 2021 году. Танцоры: Анна Лаудер, Эльза Леймане и Эдвин Ревазов. Музыканты на сцене будут играть вживую.

6 августа фестиваль перейдет на большую сцену концертного зала "Дзинтари", приглашая познакомиться с новыми именами как в хореографии, так и в танцах. Зрителей ждут "черное" па-де-де из балета Джона Ноймайера "Дама с камелиями" в исполнении Анны Лаудер и Эдвина Ревазова. Также пара ведущих солистов Гамбургского балета исполнит произведение Ноймайера "Des Knaben Wunderhorn" (Волшебный рог мальчика) на музыку Густава Малера.

У зрителей будет возможность познакомиться с солистами Финского национального балета. Американка Ребекка Кинг прежде чем начать карьеру в Финляндии танцевала в Донецком национальном балете, Пражском театре балета и Чешском национальном балете. Ее партнер Цзюнь Ся (Китай) танцует в Финском национальном балете с 2019 года. В детстве обучался традиционным китайским танцам, а после окончания Шанхайской танцевальной академии стал лауреатом премии Prix de Lausanne. Он также танцевал в Гонконгском балете. Пара из Финляндии исполнит Медорас и па-де-де Верги из балета "Корсар", а также дуэт из балета "Спартак" австралийского балетмейстера Лукаса Джервиса.

Тем, кому посчастливится увидеть Моруса Готье в роли Нижинского в Латвийской национальной опере и балете, ждет новая встреча: в Юрмале Готье познакомит публику с тонким миром микродвижений Марко Геке в своем соло-выступлении "Affi". Гостями вечера станут Анастасия Баирд и Артем Шошин, представители киевского современного балета. Они исполнят исполнят миниатюры молдавского хореографа Раду Поклитару – "Сарабанда" и "Мы танцуем Перголези".

Как обычно, фестиваль балета в Юрмале – это время, когда артисты Латвийского национального балета начинают подготовку к новому сезону. В этот раз в программе заявлен яркие и разноплановые дуэты – фрагмент из балета "Лебединое озеро" в исполнении Сабины Строкша и Дариуса Флориана Катаны; дуэт из балета Марко Гекке "Нижинский" исполнят Эльза Леймане и американец Айден Уильям Коннефри. На сцене появятся и другие артисты латвийского балета.

В конце вечера зрителей ждет традиционный "Гранд финал" в хореографии Айварса Лейманиса.