От концертов до кино. Латвия в девятый раз отметит Международный день джаза

В 2011 году организация ЮНЕСКО признала 30 апреля праздником джазовой музыки - и с этого момента каждую весну Международный день джаза отмечают во всем мире. В Латвии этот праздник отмечают уже в девятый раз, поэтому слушателей и зрителей на этой неделе ждут на семи джазовых мероприятиях в Риге, Резекне и Мазмежотне 27, 29 и 30 апреля, а также в эфире Латвийского радио 3 "Классика".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

27 апреля Международный день джаза в Латвии начнет праздновать бигбенд Латвийского радио с программой композитора и пианиста Криста Саржанта Then and Now: Reimagined. 29 апреля празднование продолжит бигбенд Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола и Рижской Домской хоровой школы с особыми гостями Йере Лаукканеном и Индрикисом Веитнерсом. 30 апреля в Digital Art House пройдет цифровой джазовый фестиваль. В Латгальском посольстве GORS в рамках цикла мероприятий "Атмосферы" в этот день пройдет концерт пианиста и композитора Пабло Хелда, а в поместье Мазмежотне – концерт Айи Витолини и Айвара Херманиса.

Одним из центральных событий праздника станет латвийская премьера документального фильма "Tallinn 1967", созданного эстонским джазовым историком Хели Реиманн. С 11 по 14 мая 1967 года каждый вечер Калевский спортзал в Таллинне был заполнен слушателями джазового фестиваля Tallinn '67. Более полувека о фестивале говорили во всем мире, подтверждая его легендарный статус и значение, которое простиралось далеко за пределы времени и места. Фильм основан на материалах выставки Jazz Idealism 1967 и фокусируется на людях, которые приняли участие в фестивале. Премьера фильма в Латвии пройдет 30 апреля в 16 часов в галерее M/Darbnīca, после чего там же пройдет праздничный джем под руководством Эвилены Протектор.

В этом году Международный день джаза проходит одновременно с крупнейшей в Европе выставкой jazzahead!, посвященной джазовой музыке, в которой уже шестой год подряд представлен и латвийский джаз, поэтому латвийская делегация подключится к празднику из выставочного зала в Бремене.

Латвийское радио 3 "Классика" также отпразднует Международный день джаза 30 апреля, на протяжении всего дня предлагая радиослушателям новейшие концертные записи латвийских музыкантов наряду с мировыми музыкальными премьерами.

Полная программа мероприятий доступна на сайте www.jazzday.lv.