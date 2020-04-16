От концертов до стендапа: в Латвии запускают проект с онлайн-мероприятиями

17-го апреля пройдет пилотный эфир новой онлайн-площадки Powerplace.lv, где можно смотреть выступления артистов в режиме реального времени.

В первом эфире, который будет доступен бесплатно, примут участие музыканты Dziļi Violets, Наурис Брикманис, The Willows' band и Айя Витолиня. Также в программе - мастер-класс по приготовлению коктейлей от соучредителя бара Herbārijs Арвиса Земаниса, выступления стендап-комиков и многое другое.

Съемки планируется вести из разных локаций – специально оборудованных студий и баров. Авторы подчеркивают, что съемки будут проходить с соблюдением всех санитарных и гигиенических стандартов, установленных в стране на время чрезвычайной ситуации.

Как подчеркивают авторы идеи, Powerplace.lv – это некоммерческий проект, он направлен на поддержание индустрии развлекательных услуг и формирование позитивного настроя на преодоление непростой для бизнеса ситуации.

Powerplace.lv – это совместный проект латвийского event-агентства Shine Event, агентства креативных решений TRIBE RIGA и компании по установке звука и света PWR Production. Прямую видео-трансляцию обеспечивает компания PRO 1 STAGE.