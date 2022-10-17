От Оруэлла до “Лолиты”. Рижан приглашают посетить цикл лекций о любимых книгах Дэвида Боуи

30 октября в 14.00 в Арт-платформе STADIA (ул. Гертрудес 24) состоится увлекательная лекция кинокритика, филолога, педагога Вадима Агапова “Соблазняясь харизмой: Дэвид Боуи читает Камиллу Палью”. Эта встреча станет первой в большом цикле лекций “100 любимых книг Дэвида Боуи”, где будут разбираться самые значимые произведения, которые артист включил в свой список “must read”.

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В топ-лист вошли мировые произведения, написанные в период с 1945 до 2008 года. Среди фаворитов Боуи можно найти как современную классику — "В дороге" Джека Керуака, "Хладнокровное убийство" Трумена Капоте, "1984" Джорджа Оруэлла, "Лолиту" Владимира Набокова, — так и более авангардные произведения.

На протяжении своей карьеры, меняя образы и наряды Дэвид Боуи отстаивал идею, что на Земле найдется место любому пришельцу. Легализация квир-культуры, поп-звезды, открыто признающие свою небинарную идентичность, запрос на новую маскулинность — корни этих современных явлений тянутся к британской рок-звезде.

Произведение профессора гуманитарных наук Университета искусств Филадельфии Камиллы Палья "Личины сексуальности", безусловно, очень созвучны философии Боуи. Она анализирует внутренние движущие силы эволюции европейской цивилизации с точки зрения вечной битвы мужского и женского, порядка и хаоса, цивилизации и язычества - от древнеегипетского искусства к античности, от Возрождения к модерну. На встрече 30 октября мы выясним, какие идеи скрыты за скандальными фразами Камиллы Пальи, увидим связь между классической поэзией и порнографией, между Шекспиром и психоанализом, живописью прерафаэлитов и рок-музыкой, дресс-кодом женщин политиков и архитектурой Древнего Египта.

Билеты можно купить здесь. Дополнительная информация и заказ билетов по телефону +371 26761846.