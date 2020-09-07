От психоделики до джаза - в Риге пройдет новый международный фестиваль

12 и 13 сентября в квартале на улице Спорта пройдет первый фестиваль музыки и искусств Zeitgeist ("Дух времени"). В нем примут участие музыканты из разных стран - Латвии, России, Панамы, Египта, США и других, а также дизайнеры и художники.

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В целом, как сообщают организаторы, на сцене мероприятия выступят 13 исполнителей, которые представят самые разные жанры - от этнической музыки и джаза до электроники и психоделического рока.

Также в рамках фестиваля пройдет ярмарка искусства с участием местных дизайнеров, художников и концептуальных брендов.

Концепция фестиваля - объединить людей искусством разных направлений - будет отражена также и представленными на мероприятии ресторанами, которые предложат посетителям кухню разных народов и вегетарианские блюда.

Подробная информация - на страницах фестиваля в Facebook и Instagram.

Цена однодневного билета - 7 евро, двухдневного - 12 евро. Приобрести билеты можно на www.bilesuserviss.lv и www.bezrindas.lv с 9 сентября.