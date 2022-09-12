От розовых фламинго до философии из Израиля. В Риге пройдет фестиваль "Театральная Балтика"

С 20 по 24 сентября в Риге пройдет 3-й фестиваль "Театральная Балтика". Зрители смогут посмотреть 17 спектаклей на русском языке и билингвально из семи стран мира. Темы очень разные - от серьезных и философских до сказочных и фантазийных.

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За прошлых два года в молодом фестивале успели принять участие 45 коллективов из 12 стран мира. В этом году в Ригу приедут коллективы из Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Литвы и Израиля – их отобрали для участия в фестивале эксперты из Латвии и Литвы. Каждый спектакль отсматривали эксперты из Латвии и Литвы. В экспертный совет вошли режиссёры, продюсеры и писатели европейского значения.

Foto: Publicitātes foto

Программа фестиваля поделена на три части: детская, молодёжная и взрослая программы. Площадок у фестиваля — тоже три: театр Общества свободных актеров "ОСА", Дом Еврейской Общины и Культурный центр Kaņieris.

Foto: Publicitātes foto

Стили и жанры отобранных для фестиваля постановок трудно сосчитать: от классических до модерна из Финляндии и Риги. От литовских комедий до сложных философских размышлений из Израиля. От диалога артистов из Дании до диалогов из Латвии. От сказки про любовь черных и белых аистов на фоне розовых фламинго и зеленых крокодилов до жизни во вдовьей коммунальной квартире 1945-го года. От "Золушки" до необычной "Алисы в стране чудес".

Подробно с программой фестиваля "Театральная Балтика" можно ознакомиться ЗДЕСЬ.