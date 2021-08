От секс-помощницы до грибников. Фестиваль нового театра Homo Novus объявил программу

8-18 сентября в Риге и регионах пройдет 26-й Международный фестиваль нового театра Homo Novus: 23 постановки разных форматов — очные, заочные, по телефону и в текстовом виде. В программе как работы латвийских авторов, так и смелые эксперименты участников из Норвегии, Канады, Италии, Германии, Австралии, США и других государств. Большинство постановок можно посмотреть и принять в них участие бесплатно.

"Мы хотим, чтобы программа фестиваля была более тесно связана со зрителем, давала возможность встречи с незнакомцами, обмена идеями, словами, пробовать примерить на себя чью-то шкуру, познать чужую жизнь, обрести способность доверять друг другу, иногда позволить оказать помощь себе. Мы вместе визуализируем себе будущее и общество, в котором мы замечаем, ценим друг друга, где живет и здравствует коллективная радость", - говорит творческий директор фестиваля Бека Бергере.

Что посмотреть?

Телефонный перформанс "Тысяча способов" ("600 Highwaymen", Нью-Йорк), в которой незнакомцs создадут друг о друге представление по телефону, а потом встретятся в Арт-центре "Ноасс" и проверят, что сходится.

В медиа-шоу "Пчелиное вещество" (Ивета Поле, Латвия) на платформе Hanzas perons используют метафору пчелиного улья, чтобы стимулировать размышления на экзистенциальные темы.

Участники спектакля "Пир" ("Съедобная алхимия", Берлин) в садах Дворца спорта в сотрудничестве с местными кулинарами-вегетарианцами покажут, как превратить дешевые пищевые ингредиенты в ценные вкусовые ферменты.

Сольный спектакль "Прослушивание" (Live Art Society, Финляндия) в Театре улицы Гертрудес познакомит слушателей с различными звуковыми частотами и способами общения, которые мы часто не замечаем и не ценим.

В перформансе "Комната прослушивания аттракторов" Волдемарс Йохансонс предложит необычный взгляд на математический хаос - генеративные вычисления изобразят с помощью звука и хореографии.

В шоу "Твои слова в мои уста" художница Анна Рисполи (Бельгия) предложит разговор о любви между полиамористкой, девушкой-подростком, юристом и секс-помощником для людей с ограниченными возможностями.

В спектакле "В поисках единорогов" в Национальном художественном музее итальянка Кьяра Берсани проанализирует политические аспекты тела и его несоответствие ожиданиям других .

В своей работе "Именем любви", которую покажут в разных местах Риги, художницы Катрина Дюка (Латвия) и Барбара Лехтна (Эстония) пригласят зрителей приблизиться к "чужакам" - представителям LGBTQAI+ сообщества.

В серии пейзажных постановок "Коклите" ("Диорама", Норвегия) в Звейниекциемсе артистка использует хореографию как спецэффект или линзу для иного восприятия мира.

Выступления артистов из Мельнбурна с поэзией на латышском и русском языках "Witness Tribune" пройдут в разных местах Риги.

В рамках проекта "BE PART" (Art BEyond PARTicipation, Шотландия) художники Нильс Калаганс и Симона Кенжона провели лето в районе Айзпуте, работая с местными охотниками, грибниками и представителями других профессий, связанных с лесом – на эту тему они создадут постановку.

Спецпрограмма главной ставки фестиваля - Видземского рынка:

В проекте Guči fabrika чилийский художник-визуалист Котэ Ханьш поможет задуматься о реальной ценности вещей и рабочих условиях массового производства.

Сценографическая работа Лиене Павловски "Найдено в сапогах", в которой сочетаются театральные и кинематографические элементы – рефлексия на тему ограничений.

В постановке "Секс, наркотики и преступность" (Mammalian Diving Reflex, Торонто) шесть подростков будут расспрашивать известных людей об ошибках и злоупотреблениях молодости.

В спектакле на одного человека "Кормление" (Самули Лайне, Финляндия) - о жизненной хрупкости и уязвимости.

Коллективный исцеляющий эксперимент "Еще нет" под руководством легендарного квир-художника Кита Хеннеси из Сан-Франциско - ответ на современные политические кризисы.

Особое внимание уделено доступности постановок — включены работы для неслышащих, с проблемами зрения, а также телефонная, которую можно посетить, не выходя из дома. Очно фестиваль можно посетить только с наличием сертификата, а также дети до 12 лет. Кроме постановки Некоторые постановки будут транслироваться онлайн на портале lsm.lv.

Большая часть постановок — бесплатна. Билеты на остальные доступны в сети Biļešu Paradīze.

Подробно о мероприятиях — ЗДЕСЬ.

Партнеры фестиваля: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Rīgas dome, Eiropas Savienības programma "Radošā Eiropa", LR Kultūras ministrija, ACT, "BE PART" (Art BEyond PARTicipation), Nordic-Baltic Mobility Programme, MID Atlantic Arts Foundation, Gētes institūts Latvijā, ASV vēstniecība Latvijā, Canada Council for the Arts, Somijas vēstniecība Latvijā, Moneo, Airos, "Dekorāciju darbnīca", Rīgas centrāltirgus, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Sporta pils dārzi, "Hanzas perons", Ģertrūdes teātris, "Noass", "Tu jau zini kur", "Latvijas Pasts", "Flag.lv", "Valmiermuižas alus darītava", kā arī LSM.lv, Satori, Latvijas Radio 3 "Klasika", "Riga This Week".