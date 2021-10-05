От семейной Литвиновой до эротичной Асмус. Русский выбор Рижского кинофестиваля Riga IFF

8-й Рижский Международный фестиваль (Riga IFF), который в этом году пройдёт с 14 по 24 октября в разных кинотеатрах Латвии и онлайн подготовил для зрителей ряд необычных фильмов из России или русских режиссеров. Под единым брендом Russian Film Festival Showcase будут показаны работы, участвующие в Конкурсе полнометражных фильмов, и картины в рамках подборки Festival Selection.

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Работы российских авторов в фестивальной программе появляются с завидной регулярностью, на этот раз организаторам удалось охватить особенно широкую палитру кино с русским акцентом. Картины блокадного Ленинграда перемежаются с декадансным декоративизмом и фантазией, создавая представление о том, как жители соседнего государства смотрят на прошлое, видят своё место в настоящем и строят мосты в будущее.

Всего в рамках 8-го Riga IFF, который пройдет под девизом "Время всегда найдется" будет представлено более 100 фильмов по 10 тематическим разделам. Показы в кинотеатрах будут проходить в "зеленом режиме" (по документам, подтверждающим факт вакцинации или перенесенного заболевания Covid-19) - в кинотеатре Splendid Palace, а также в зале Зиедониса Национальной библиотеки. Также программу фестиваля можно посмотреть онлайн из любой точки Латвии. Впервые показов пройдут за пределами Риги - в Мадоне, торговом центре "Видземе" и Валмиермуйже.

Рассказываем о 6 картинах из "русского выбора" Riga IFF подробнее. Бонус — фильм украинского режиссера Катерины Горностай на украинском языке. Каждую из работ можно будет посмотреть как в кинотеатре Splendid Palace, так и онлайн. Подробности — здесь.