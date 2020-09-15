От шансона до Паулса. Мария Наумова споет в театре-клубе "Гамлет"

22 сентября в рижском театре-клубе "Гамлет" Мария Наумова выступит с программой, которая будет показана только один раз: романсы, французский шансон, цыганские песни, Раймонд Паулс – все cамое любимое в разные годы. Во второй части – ток-шоу со зрителями. Можно задавать любые вопросы – о любви, жизни во Франции, жизненных открытиях и ценностях.

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2020 год стал для победительницы "Евровидения-2002" Марии Наумовой непростым. Часть проектов и выступлений была заморожена. Отложен до более спокойных времен музыкальный спектакль "До светлых слез", посвященный мировому романсу. Многие планы пришлось менять и переносить, но певица относится к этому философски: "В начале года произошло то, что нам самим сложно сделать – нажать кнопку "пауза". Мы так быстро бежим, что остановка, мне кажется, нужна была всем. А в первую очередь, самой природе и той частичке, которая в ней присутствует, – нам. Конечно, мы видим сейчас много минусов, из-которых надо как-то выкарабкиваться. У каждого будет свой путь. У кого-то – на фоне спокойствия, у кого-то – страха. Конечно, непросто людям. Но надо помнить, что многое зависит от нас самих".

Во время пандемии певица с семьей и друзьями застряла в Индии. "Мы не испугались и доверились судьбе, – рассказала Мария. - Конечно, поначалу было немного странно и страшновато. Но Индия – такая страна, которая амортизирует любую панику. В итоге у нас вся поездка была удивительная. Нам помогали во всем и везде. Мы встретили прекрасных людей. И добрались до дома очень удачно. Но это был наш опыт. У многих было иначе".

Жизнь продолжается. Возникают новые проекты, реализуются новые творческие планы. В конце августа Мария выступила на Лиепайском фестивале вместе с Интаром Бусулисом, MESA и другими артистами. А недавно певица представила публике новую композицию "Par to es domāšu rīt" ("Об этом подумаю завтра").

Мария Наумова станет первым гостем нового сезона проекта "Добрый вечер в клубе "Гамлет" (Яня сета, 5). В ее репертуаре - музыка Раймонда Паулса и латышских композиторов, романсы, французский шансон, цыганские песни, джаз, фолк и многое другое. В актерском багаже – главная роль в мюзикле "Керри", Фантина в мюзикле "Отверженные", Мария в мюзикле "Звуки музыки".

Подробности и билеты здесь.

Мероприятие проводится в рамках фестиваля Stanislavsky.lv