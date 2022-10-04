От Венеции до Оскара. Антон Долин расскажет о главных фильмах сезона

11 октября в большом зале кинотеатра Splendid palace в рамках фестиваля Botānika состоится уже третья встреча с кинокритиком, журналистом, радиоведущим Антоном Долиным. Мероприятие продолжает серию public talk проекта "Культурный практикум", тема предстоящей беседы: "От Венеции до Оскара: главные фильмы сезона".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На недавно завершившемся Венецианском фестивале были показаны самые ожидаемые и громкие фильмы сезона: антиутопическая фантасмагория "Белый шум" с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг, скандальная кинобиография Мэрилин Монро "Блондинка", звездная драма "Сын" с Хью Джекманом (от режиссера "Отца"), радикальная трагедия Даррена Аронофски "Кит" с Бренданом Фрэзером, долгожданная новая встреча героев "Залечь на дно в Брюгге" - "Банши Инишерина" Мартина Макдоны... Как будет выглядеть этот сезон, и многие ли из этих фильмов доберутся до финишной прямой - "Оскара"? А главное, что эти громкие картины сообщают о нас самих и времени, в котором мы живем прямо сейчас? Найти ответы на эти вопросы постарается кинокритик Антон Долин на предстоящей встрече с рижской публикой.

По окончанию беседы Антон Долин, по традиции, ответит на вопросы зрителей.

Мероприятие пройдет на русском языке с синхронным переводом на латышский язык.

Студентам латвийских ВУЗов и учащимся старших классов (начиная с 16 лет) предоставляются бесплатные места для посещения мероприятий. Количество мест ограничено. Записаться можно по электронной почте, указав свое имя и приложив фотографию ученического или студенческого билетов.

Билеты на мероприятие доступны в сети Bezrindas и в кассах сети Bilešu Serviss. Подробности - на странице мероприятия в Facebook.