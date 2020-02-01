Открылись две выставки посуды с отзвуками Рижского фарфорового завода

В один день в Риге открылись две выставки уникальной посуды от мастеров Рижской фарфорофаянсовой фабрики, в прошлом - фабрики Кузнецова. Антонина Пашкевич представила свое прочтение ар-нуво в Рижском центре югендстиля, а в Рижском музее фарфора можно увидеть ретроспективу творчества ушедшего 20 лет назад Левона Агаджаняна.

Посуда и декоративные статуэтки этих мастеров сегодня успешно выставляются в галереях и музеях, а также продаются на международных аукционах. А образцы работ советского времени до сих пор сервируют на столы и радуют глаз жителей Латвии. Некоторые из них можно увидеть в витринах построенного на месте Рижской "фарфорки" торгового центра Akropole – там сохранили и трубы, и часть заводского антуража.

"Отзвуки югендстиля в фарфоре" Антонины Пашкевич в Рижском центре югендстиля

Foto: DELFI

Над выставкой в стиле югенд, которая разместилась в отдельной экспозиционной комнате музея, Антонина Пашкевич трудилась два года — расписывала посуду чешского производства и сделанную по своим формам. В коллекцию входят вазы, посвященные четырем стихиям — огню, воде, земле, воздуху. Тарелки расписаны нарядами невесты в духе национального романтизма. В сервизах использованы темы Лиго, Юрмалы и югенд-Риги, есть и стилизованная сказочная серия - по мотивам "Дюймовочки", "Тысячи и одной ночи", "Русалочки"...

Foto: DELFI

Антонина Пашкевича получила образование на отделении керамики в училище прикладного искусства в Абрамцеве (Россия), а после - в отделении малых форм факультета искусства Московского технологического института. Переехав в Латвию, Антонина устроилась работать на Фарфоровый завод и проработала там с 1978 до 1994 года: делала формы, утверждала их на худсовете и запускала в производство. Также расписывала сервизы. Особенно вспоминает богатые сервизы для охотничьего домика ЦК КПСС и Совета министров ЛССР. Когда в 94-м году покидала завод, обменяла акции на авторские формы и стала работать в своей мастерской - делать все от начала до конца.

Жена известного кинорежиссера Евгения Пашкевича. Приняла участие в более чем 50 выставках, ее работы хранятся в музеях Латвии и России, находятся в собственности Латвийского Союза художников и Министерства культуры, а также в частных коллекциях в США, Кувейте, Швеции, Германии, Франции, России. Ее творения были вручены в качестве подарка императору Японии и его супруге во время их визита в Латвию.

Выставка открыта до 22 марта

Выставка памяти Левона Агаджаняна в Рижском музее фарфора



Foto: Publicitātes foto

На выставке можно увидеть не только уникальные работы художника армянского происхождения Левона Агаджаняна (1940-1999), но и товары широкого потребления – чайные, кофейные и столовые сервизы. А также дизайнерские версии, которые не были одобрены для производства. Можно отследить трансформацию, как авторские силуэты и линии трансформировались для того, чтобы быть пригодными к массовому производству. Основная часть экспозиции - предметы из собрания Рижского музея фарфора.

Выходец из армянского Ленинакана (Гюмри) окончил знаменитую легендарную "Муху" - Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной. По иронии судьбы, по распределению был направлен работать на родину Мухиной - в Ригу. С 1961 года он работал на Рижской фарфоро-фаянсовой фабрике, где стал ведущим специалистом - работал с фарфором, фаянсом, глиной, шамотом и т.д.

Foto: Publicitātes foto

Вместе с художниками Валдисом Де Буров и Таисией Полуикевич Агаджанян был автор форм для продукции из фарфора и фаянса. Был членом Союза художников Латвиийской ССР и творческого объединения "Окно". Создал дизайн для целого ряда уникальных художественных работ больших и малых форм из глины, шамота, каменной массы, а также изделий с росписью по фарфору, сделанной в авторской технике.

Сегодня дело отца продолжает талантливая дочь — художник Гаянэ Агаджанян.

Выставка открыта до 15 марта