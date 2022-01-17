Открывается выставка "Урбанистическая философия" художницы Каринэ Паронянц

17 января в Академии наук открывается выставка "Урбанистическая философия" латвийской художницы Каринэ Паронянц. Экспозицию на 2 и 3 этажах может будет увидеть до 28 февраля.

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Главная тема выставки – существование человека в природе и трансформация его окружения под влиянием прогресса и технологий. Большое влияние на картины этой коллекции оказал период пандемии и локдауна: в них поднимаются вопросы стремительной дигитализации, человеческой изоляции и лишения свободы перемещения.

Многие из представленных картин были созданы в рамках перформансов в знаковых местах города – заброшенном аэропорту, разрушенной теплице, помещениях рижского Ботанического сада и на крыше радиостанции. Помещение Академии наук, в котором пройдет выставка, продолжает этот вектор и само по себе является частью выставки. Величественные интерьеры сталинской высотки, контраст разных эпох и дух Академии позволяют картинам выстроиться в целостное повествование.

Над дизайном выставки работала художница Ласма Брингина. Экспозиция тематически разделена на два этажа, что создает два противоположных настроения – динамика, индустриальность и суета контрастируют с поиском абсолюта и природными ритмами.

Настроение на выставке создает и музыкальное сопровождение. Этот проект стал продолжением сотрудничества художницы Каринэ Паронянц и музыканта Алексея Северенко (Shri Alex) - в залах будут играть композиции, созданные под впечатлением от представленных полотен. Это композиции из звуков, записанных в городской среде - музыка, созданная из звона колоколов, пения птиц, звука кокле, гула турбин, рева моторов и других элементов городского шума.

Выставка будет открыта для посетителей все рабочие дни с 9.00 до 17.00 до 28 февраля.