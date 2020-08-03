Отменен концерт Стинга в Arēna Rīga: как вернуть деньги за билет

Концертное агентство BDG concerts сообщило об отмене запланированного на 2 октября выступления певца Стинга, которое должно было пройти в Arēna Rīga. Организаторы поясняют, что провести в данную дату его не представляется возможным из-за ситуации с Covid-19. Перенос концерта в ближайший год тоже не возможен.
Обладателям билетов на октябрьское шоу Стинга предлагается выгодно обменять их на билет на любое другое мероприятие Positivus Festivāla koncerti или BDG concerts - по ставке в 125% от изначальной стоимости билета. Также до 31 декабря можно подать заявление с требованием вернуть деньги за билет. Деньги начнут выплачивать с 1 сентября. Форму для заявки можно найти на сайте www.fbi.lv.
В свою очередь, для обмена билетов нужно заполнить анкету и отослать ее на адрес электронной почты info@bdg.lv, приложив к письму свои билеты на концерт Стинга.
Рижский концерт должен был стать единственным выступлением артиста в странах Балтии в 2020 году.
Композитор, певец, писатель, актер, активист - Стинг получил признание во всех этих областях, но он всегда находится в поиске новых веяний. Стинг родился в Ньюкасле, в Англии. В 1977-м году переехал в Лондон, где вместе со Стюартом Коплендом и Энди Саммерсом основал группу The Police. Группа выпустила пять альбомов и завоевала шесть премий Grammy, а в 2003 году была принята в Зал славы рок-н-ролла.