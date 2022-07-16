Пальцами по стеклу и антиквариату. В Риге открывается выставка "Бесконечность"

С 20 июля в M/Gallery проходит выставка современного латвийского художника Rodionabstract под названием "∞" / "Бесконечность". Живопись на бумаге, стекле, пластике и даже на деревянных панелях антикварного семейного комода - окно в безмятежную бесконечность, о которой нам теперь только мечтать.

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Каждая работа на выставке — это своеобразная карта эмоций. Краски на "полотно" нанесены пальцами, практически без использования арт-инструментов. Материалы, использованные в работах: акрил, темпера, текстильная краска, акварель, карандаш, мел, тушь, сусальное золото, золотая и серебряная паста, золотой хром.

"Эксплозии и имплозии - это начало новой жизни. Большой взрыв был искрой, которая зажгла нашу галактику. Лето согревает нас после долгой серой латвийской зимы. Мир должен вновь появиться из хаоса", - говорит автор работ Родион Шеховцов. Художественная коллекция Rodionabstract — это абстрактное напоминание о необъятности нашей и коллективной галактик, иллюстрация единственного незыблемого — бесконечности.

Родион Шеховцов — рижский художник, журналист, графический дизайнер и издатель. Каждая из работ Rodionabstract — единичный экземпляр в стиле абстрактного экспрессионизма. Картины Родиона украшают рижские рестораны, бары, интерьеры отелей, фойе офисов, составляют частные коллекции. Автор тесно сотрудничает с известными классическими и джазовыми музакантами, оформляя обложки для их винилов.