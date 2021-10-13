Палдиес и будьте здоровы! Российские актеры сыграют в подарок латвийским врачам и вопреки пандемии

Новая волна пандемии, напряженные отношения между странами, очередное ужесточение ограничений в Латвии… Второй год подряд оказавшись на грани жизни и закрытия, 15-ый театральный фестиваль "Золотая маска" в Латвии" все же стартовал в театре "Дайлес". Сегодня и завтра зрители, сертифицированные, но в полном зале увидят спектакль Театра наций "Иранская конференция". Часть купивших билеты на другую нашумевшую российскую постановку - "Горбачев" Алвиса Херманиса - спектакль увидеть не смогут, в зале останутся лишь 60%.

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"Я счастлива, что я, литовская женщина? приехала с русским театром в Латвию… - объявила Ингеборге Дапкунайте в тональности знаменитого монолога Веры Марецкой из фильма "Член правительства" ("Вот стою я здесь перед вами, простая русская баба, мужем битая, попами пуганная, врагами стрелянная — живучая!") - Мы занимаемся искусством, а эта комбинация, которую я представляю, и есть пересечение границ вне политики. Мы общаемся искусством, это наше средство коммуникации..."

Тему подхватил Вениамин Смехов: "Мой учитель, один из лучших режиссеров мира Петр Фоменко говорил: уже стали рутиной соцреализм, футуризм, натурализм… На самом деле, существует только один "-изм" - "вопрекизм". Надо оценивать все, что мы видим и что возбуждает нашу кровь, с этой точки зрения… Мы здесь, потому что вопрекизм. Вопреки пандемии, политике, которые нас разлучают, государственной политика и истории - тем более, все равно мы вместе… Я не разбираюсь в политике и экономике, и не хочу в них разбираться. Дай бог всем им побед и здоровья, но то что русская культура, наша отечественная культура имеет внутреннее и международное значение, эти связи между одним человеком и другим человеком, как бы ни звучала его национальная речь. Так что… палдиес и будьте здоровы".

Foto: Māris Morkāns

Артистам и журналистам впервые пришлось разместиться в просторном помещении театра "Дайлес" в причудливом шахматном порядке с расстоянием в два метра. Увидеть лица известных актеров удалось лишь в момент краткого совместного поднятия бокалов на здоровье нового лауреата премии "Золотая маска" - знаменитого латвийского сценографа Андриса Фрейбергса, который за свою жизнь сделал декорации для более, чем 200 спектаклей по всему миру. Одним из самых важных своих учителей Фрейбергс назвал легендарного сценографа российской Таганки Давида Боровского, чьи спектакли не пропускал.

Foto: Ira Polyarnaja

Обладатель "Золотой маски" прошлого года спектакль Виктора Рыжакова по пьесе Ивана Вырыпаева "Иранская конференция", который сегодня и завтра увидят зрители, рассказывает о конференции в Копенгагене, на которую собрались представители датской и мировой интеллектуальной элиты, чтобы обсудить наболевшую "иранскую проблему" – нарушение прав и свобод человека, ежедневные казни, пытки и военные конфликты на Ближнем Востоке. Слово по очереди берут теолог, политолог, военный журналист, востоковед, супруга премьер-министра (Ингеборга Дапкунайте), писатель, священник, знаменитый дирижер (Вениамин Смехов), иранская поэтесса – лауреат Нобелевской премии по литературе. Постепенно вопросы о том, кто виноват в происходящем на планете, сменяются размышлениями о человеке и смысле жизни, разговорами о личном и сокровенном…

Foto: Māris Morkāns

Артистам и журналистам впервые пришлось разместиться в просторном помещении театра "Дайлес" в причудливом шахматном порядке с расстоянием в два метра.

"В спектакле мы намеренно заняли артистов, миссия которых не заканчивается театром, - рассказал режиссер Виктор Рыжаков. - Эти актеры занимают особую позицию в строительстве взаимоотношений человека с миром и в отношении медицины — помогают детям, старикам и людям с особыми заболеваниями… Они возглавляют большие и серьезные благотворительные фонды, которые занимаются нашим с вами будущим — будущим цивилизованных людей. Этому и посвящен спектакль, который говорит о том, как выжить в этом сложном и как будто проклятом мире".

"Мне близка в моей героине, мысль о том, что человек может менять этот мир, - рассказала Ксения Раппопорт, которая в спектакле играет журналистку, женщину с активной жизненной позицией, а в реальной жизни патронирует фонд "Дети-бабочки", помогающий детям, страдающим буллезным эпидермиолизом. - Каждый из нас может. И это выбор каждого, менять мир к лучшему, худшему или никак. Я рада быть в Риге. Много раз тут была. И всегда это огромное счастье".

Продолжая тему милосердия, партнеры фестиваля — представители Rietumu Banka и компании Severstal объявили, что часть билетов на "Маску" они подарят врачам из рижских больниц - им. Страдиня и в Гайльэзерсе. "Наши врачи, постоянно находятся в ситуации, когда они каждый день видят больных и умирающих, зачастую трудясь без выходных и отпусков, - пояснила директор фестиваля Юлия Лочмеле. — Это правильно, что они смогут сходить на спектакль и отдохнуть".

"Пусть даже в полупустых залах вы получите аплодисменты как от 100% зрителей!" - пожелала госсекретарь министерства культуры Латвии Даце Вилсоне, порадовавшись, что вопреки развитию эпидемиологической ситуации и трудностям, 15-й фестиваль "Золотая маска" открылся, а зрители Риги, Лиепаи и Вентспилса смогут увидеть восемь спектаклей. В том числе и долгожданную постановку Алвиса Херманиса для Театра Наций "Горбачев" с участием Евгения Миронова и Чулпан Хаматовой. Именно на этот спектакль, куда билеты были раскуплены моментально, эпидемиологические нормы не позволят попасть почти половине зрителей.

Гендиректор премии "Золотая маска" Мария Ревякина назвала происходящее антиутопией и не скрывала облегчения, что на этот раз часть препятствий уже удалось одолеть. Она рассказала об уникальных театрах, которые в этот раз доберутся до Риги. Например, спектакль "Мертвые души" приедет из маленького городка Лесосибирск, который находится в 250 км от Красноярска.

В этот раз в программе несколько танцевальных спектаклей - "Танцпол" от балета "Москва", также "Дон-Кихот" и Гала-концерт от питерского Театра балета имени Якобсона и киновариант балета "Ромео и Джульетта" из Екатеринбурга. Латвию ждет и детский спектакль "Цацики идет в школу" от петербургского театра "Суббота" - написанная шведским автором история девочки, которую мама назвала в честь любимого греческого блюда.

"Люди, любите друг друга!" - призвала Нелли Уварова словами своей героини из "Иранской конференции".

Подробно о программе "Золотой маски" - здесь.