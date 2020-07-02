Паулс, Антоненко и музыкальный рассвет на пляже: новая программа Юрмальского фестиваля

C 22 июля по 4 августа в концертном зале "Дзинтари" пройдет шестой Юрмальский фестиваль. Новинкой этого фестиваля станут прямые эфиры концерта, которые будут транслироваться из концертной студии, а вести их будет музыкант Янис Шипкевицс.

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В программе фестиваля произошли изменения: его дополнили два новых концерта, три концерта отменены, у трех изменена дата проведения и каждый концерт смогут посетить не более 500 зрителей.

Зрители, которые приобрели билеты на концерты "Посвящение Марису Янсонсу", "Рожденные в Латвии" и "Раймонд Паулс. Музыка мирового кино" смогут обменять билеты на актуальные.

Программу фестиваля дополнили 2 новых концерта – "3 Осокина" и "Александр Антоненко и Рейнис Зариньш". Билеты можно приобрести в кассах Biļešu paradīze.

3 концерта отменены – это "Золотая коллекция Бродвейских мюзиклов", "Ксения Сидорова и Джордж Харлионо" и "Гала-концерт. Красивейшие оперные арии". Возврат денег за билеты происходит следующим образом: деньги за билеты, приобретенные в Интернете у оператора Biļešu paradīze, возвращаются на банковский счет покупателя билета в течение трех рабочих дней (до 3 июля) без запроса клиента; билеты, приобретенные в билетной кассе, могут быть возвращены по номинальной стоимости в любое время в часы работы билетных касс.

На все концерты Юрмальского фестиваля слушатели смогут приобрести билеты на прямой эфир и смотреть концерты дистанционно в Интернете. В концертной студии их будет вести музыкант Янис Шипкевицс.

Новая программа Юрмальского фестиваля 2020:

22 июля – "Три Осокина". В программе прозвучат жемчужины фортепианной музыки Фридерика Шопена, Роберта Шумана, Александра Скрябина, Франсиса Пуленка и Мориса Равеля.

24 июля - "Рождены в Латвии" (перенесен с 31 июля с участием оперного певца Александра Антоненко, пианиста Рейниса Зариньша, скрипача Раймонда Озолса, пианистов Сергея и Андрея Осокиных и скрипачки Кристине Баланас. К ним присоединятся молодые латвийские таланты и Государственный камерный оркестр Sinfonietta Rīga. Дирижер концерта – музыкальный руководитель Берлинской комической оперы Айнарс Рубикис.

Слушателям, которые приобрели билеты на концерт "Рождены в Латвии" 31 июля и хотят посетить перенесенный концерт 24 июля, для обмена необходимо звонить билетному администратору концертного зала "Дзинтари" по тел. 26377077 в рабочие дни с 9 до 17. Количество мест в зале ограничено – 497 вместо 2100, и обмен можно произвести до 17 июля. Те, кто не смогут обменять билеты, получат возврат денег.

28 июля – Концерт на рассвете на пляже с участием известной латвийской органистки, почетной артистки Эльбской филармонии (Гамбург) Иветы Апкалны. Концерт начнется в 4 часа утра в темноте до рассвета и достигнет своей кульминации на восходе солнца, который ожидается приблизительно в 5:05. Концерт можно будет слушать как на пляже, так и на воде. Вход свободный.

29 июля – "Посвящение Марису Янсонсу" (перенесен с 28 июля). Прозвучит посвященный маэстро запланированный концерт, однако в программе планируются изменения. Шестую симфонию Петра Чайковского и Шестой скрипичный концерт Макса Бруха исполнят Латвийский Национальный симфонический оркестр, скрипачка Кристине Баланас и дирижер Андрис Пога.

Слушатели, которые приобрели билеты на этот концерт заранее, также должны связаться с администратором для обмена. Те, кто не смогут обменять билеты, получат деньги обратно.

30 июля – "Раймонд Паулс. Музыка мирового кино" (перенесен с 29 июля). Маэстро Раймонд Паулс вместе с Биг-бэндом Латвийского радио приглашает на прекрасную прогулку по страницам музыки мирового кино.

Слушатели, которые приобрели билеты на этот концерт заранее, также должны связаться с администратором для обмена. Те, кто не смогут обменять билеты, получат деньги обратно.

4 августа – "Заключительный концерт Юрмальского фестиваля. Александр Антоненко и Рейнис Зариньш". Во время заключительного концерта Юрмальского фестиваля встретятся два всемирно известных латвийских музыканта – оперный певец Александр Антоненко и пианист Рейнис Зариньш. В программе – сольные песни Рихарда Вагнера, Рихарда Штрауса и других западноевропейских классиков.

Билеты на концерт доступны в торговых точках Biļešu paradīze.

Юрмальский фестиваль в этом году проходит с соблюдением всех действующих ограничений на собрания. Будут обеспечены все необходимые меры предосторожности и дистанция 2 метра между слушателями.