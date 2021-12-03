Паулс, Бусулис и светлая классика: начинается фестиваль "Европейское Рождество"

С 4 по 30 декабря в Риге пройдет ежегодный фестиваль "Европейское Рождество". В этом году, кроме классических произведений Бетховена, Баха, Брукнера, Генделя и других композиторов, на фестивале будет представлена ​​обширная программа латышской музыки. На концертах прозвучат произведения Яниса Лусенса, Раймонда Тигулса, Юриса Карлсонса, а 28 декабря состоится новогодний концерт маэстро Раймонда Паулса.

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Зрители смогут услышать Хор Латвийского радио, оркестр Sinfonietta Rīga, Государственный академический хор "Латвия" и биг-бэнд Латвийского радио. На концертах выступят и выдающиеся солисты — контртенор Сергей Егерс, Интарс Бусулис, Динара Рудане, Беате Звиедре и многие другие.

Европейское Рождество 2021

Концерт "Брукнер и Карлсонс"

4 декабря, 19.00, Церковь Святого Иоанна

В этой концертной программе встретятся один из величайших симфонистов XIX века Антон Брукнер и выдающийся латышский мастер Юрис Карлсонс. В центре творчества обоих композиторов лежит симфоническая музыка, однако, не менее важной частью их творческого наследия также являются хоровые произведения.

Гунта Абеле и Вилис Даудзиньш в концерте-спектакле Magnificello

11 декабря, 19.00, концертный зал "Спикери"

Гунта Абеле - виолончель

Вилис Даудзиньш - рассказчик

Видео анимации — Илзе Трумпе

В программе: Иоганн Себастьян Бах, Гаспар Касадо, Пабло Казальс, Золтан Кодай, Петерис Васкс.

Sinfonietta Rīga на концерте "Торжественная месса Бетховена"

17 декабря, 19.00, Большая гильдия

На сцене Большой гильдии под руководством именитого эстонского маэстро Тыну Кальюсте соберется большой коллектив музыкантов - Государственный академический хор "Latvija", камерный оркестр "Sinfonietta Rīga" и выдающиеся солисты Йена Чой (сопрано), Хелен Лепалаан (меццо-сопрано), Лотар Одиниус (тенор) и Лисандро Абади (басовый баритон).

Бетховен, Старая Рига и античная Греция

18 декабря, 19.00, концертный зал "Спикери"

Духовой квинтет Латвийского Национального симфонического оркестра и неизменная участница квинтета пианистка Агнесе Эглиня перенесут слушателя в мир красочной, изысканной и ликующей камерной музыки.

В программе: Людвиг ван Бетховен, Жан Франсе, Гундега Шмите, Андре Жоливе.

Волшебные Рождественские песни

22 декабря, 19.00, концертный зал "Спикери"

Два года назад певица Беате Звиедре, арфистка Иева Шабловска, саксофонист Айнарс Шабловскис и ударница Марта Каулиня объединились в гармоничный ансамбль, чтобы вместе с композиторами Екабом Янчевскисом и Раймондом Тигулсом создать особую программу, приуроченную к рождественскому времени.

В программе: Бенджамин Бриттен, Янис Лусенс, Раймондс Тигулс, рождественские песни.

Сергей Егерс. Ave Maria

27 декабря, 19.00, Домский собор

Любимый публикой певец в рождественское время уже традиционно приглашает послушать музыку, полную света, веры, надежды и любви. Как и лейтмотив, в основе этой программы лежит видение молитвы Ave Maria композиторами разных эпох и национальностей.

В программе: Сергей Егерс — контратенор, Агнесе Канныня — скрипка, Янис Стафецкис — контрабас, Диана Яунземе-Портная — орган.

Концерт старого года с Раймондом Паулсом

28 декабря, 19.00, Atta центр

Биг-бэнд Латвийского радио завершит 2021 год большим концертом, в котором на сцену выйдут самые популярные певцы Латвии, и вместе с ними на сцену выйдет маэстро Раймонд Паулс.

Сольный концерт Даниила Булаева

29 декабря, 19.00, Малая гильдия

В программе: Сезар Франк, Эжен Изаи, Пабло де Сарасате, Роберт Шуман.

"Рождественская оратория" Баха

30 декабря, 19.00, Церковь Лютера (Торнякалнская)

Уже традиционно фестиваль "Европейское Рождество" завершает "Рождественская оратория" мастера барокко Иоганна Себастьяна Баха - прекрасное и объемное повествование о времени рождения Иисуса и связанных с этим событиях. Оратория состоит из шести частей - шести кантат - и на этот раз дирижер Каспарс Путныньш, который выступит вместе с ансамблем солистов, Хором Латвийского радио и оркестром Sinfonietta Rīga, приглашает послушать первые три части оратории.

Полная программа мероприятий и билеты доступны здесь.