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С 29 августа в Латвийский театр кукол возвращается один из самых любимых зрителями спектаклей – постановка Валдиса Павловского "Пеппи Длинныйчулок".

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В интерпретации режиссера - Пеппи не простая девочка в непарных чулках, а довольно ершистый, немного дерзкий подросток, в котором одновременно сплавлены позитив и энергия. В основе успеха спектакля лежит многослойность, где маленьких детей привлекают приключения с ловлей воров, первый поход в школу или побег от работников социального центра, а более взрослых зрителей не оставляет равнодушными скрытая тема одиночества и довольно суровых обстоятельств, которые сформировали характер Пеппи и ее отношения со взрослыми.

В латышскую труппу после долгого перерыва спектакль возвращается с новой исполнительницей титульной роли – актрисой Элиной Бояркиной, для которой этот сезон в театре уже второй. В русской труппе образ Пеппи создает Юлия Мещерякова.

В репертуаре 29 и 30 августа и 26 сентября спектакль можно посмотреть и на русском, и на латышском языках. С учетом мер безопасности один спектакль в Большом зале могут посетить не более 70 зрителей.

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