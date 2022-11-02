Песня Эльзы под сводами церкви. В Риге состоится концерт популярных мелодий из мультфильмов

5 ноября в Церкви Святого Павла состоится три концерта “Мир Фантазий: популярные мелодии из анимационных фильмов”, на которых известные музыканты исполнят саундтреки из "Красавицы и Чудовища", "Холодного сердца" и других всеми любимых фильмов.

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От мелодий детства до оскароносных саундтреков: "Сказка о царе Салтане", "Щелкунчик", "Холодное сердце", "Красавица и Чудовище", "Фантазия" Уолта Диснея, "Моана", "Алладин", и многие другие.

Знаменитые саундтреки из популярных мультфильмов прозвучат в исполнении органа, скрипки, виолончели, а также вибрафона и ударных инструментов. Особая атмосфера зала и спецэффекты превращают концерт в настоящую сказку. Под сводами церкви звучит превосходный орган фирмы E.F.Walcker & Co, изготовленный в 1912 году. Инструменты этой фирмы до сих пор считаются одними из самых лучших в мире. Именно Валькер сделал современный орган рижского Домского собора, орган Торнякалнской церкви и церкви Св. Мартина.

В обновленной программе - специальный гость: солистка Латвийской Национальной оперы, сопрано, Юлия Васильева.

Знакомые мелодии, уникальное живое исполнение, любимые герои – все это, подобно билету в детство, перенесет вас в мир фантазий, который открыт для каждого из нас.

15:00 - сокращенная программа для всей семьи (~50 мин.)

18:00 - полная версия (~ 1ч. 20 мин.)

21:00 - ночной концерт при свечах (~ 1ч. 20 мин.)

Организаторы мероприятия - концертное агентство O-Koncert.lv.

Информацию о прошедших концертах можно посмотреть на странице Facebook.

Билеты на концерт можно купить тут.