Пикассо называл ее гением. В Риге стартует мозаичный марафон по эскизам украинской художницы

26 февраля 2022 года, в поселке Иванков Киевской области был уничтожен историко-краеведческий музей Марии Примаченко. Группа рижских энтузиастов - руководители художественных галерей Bazar't Инесе Дроне и Happy Art Museum Галина Максимова, преподаватель Киевской академии декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука, украинская беженка Мария Зенькова и руководитель студии художественной мозаики Mosaic Art Studio in Riga Вадим Верник - приняли решение об организации "Открытой мастерской" по созданию мозаичных реплик-парафраз по работам Марии Примаченко. Цель - передать их в дар уничтоженному войной музею, как символический жест доброй воли к началу восстановления культурно-исторического наследия и духовной поддержки украинского народа.

Фрагменты работ Примаченко будут воссозданы в визуально богатом и профессиональном материале – муранские смальты. Все желающие приглашаются на бесплатные открытые мастерские: за один-два дня можно создать своими руками фрагмент одной из картин размером 25х25 см. Участников обеспечат всеми необходимыми материалами, инструментами и профессиональной поддержкой мастеров художественной мозаики.

Создать свою мозаику можно индивидуально или всей семьей, или с друзьями. К совместному творчеству приглашаются и профессиональные художники, дизайнеры, музыканты, спортсмены, бизнесмены, политики.

Для комфортного участия предусмотрены угощения, горячие и прохладительные напитки; детские уголки с профессиональными педагогами и дополнительные детские мероприятия. Как волонтер, мероприятие поддерживает студия внешкольного образования "ArterA Kids Studio", руководитель Евгения Айзен. В планах - параллельные лекции и дискуссии на творческие темы.

На сегодня организаторы располагают возможностью создать более 60 мозаик, которые могут стать деталями целых работ или отдельными фрагментами разных картин. Открытые мастерские проходят в художественной галерее Bazar't торгового центра Mols (ул. Краста, 46). Проект планируется завершить 18 августа ко дню города Риги выставкой готовых мозаик в центре города с подписями авторов.

Подробное расписание и заявки на участие подавать кураторам проекта — по messenger на странице "Открытой мастерской":

Расписание мероприятий

Каждый день работы мастерской с 10 до 18 — время для создания работ.

18 июня

12.00-12.30, 14.00 -14.30 - Введение в художественный мир Марии Примаченко (дети от 6 до 15 лет)

12.30-13.30, 14.30-15.30 - Let's paint Примаченко

19 июня

14.00-15.00 — Лекция "Мария Примаченко – символ украинского народного искусства"

25 июня

12.00-12.30, 14.00 -14.30 - Введение в художественный мир Марии Примаченко (дети от 6 до 15 лет)

12.30-13.30, 14.30-15.30 - Let's paint Примаченко

26 июня

10.00-18.00 - Создание работ

2 июля

12.00-12.30, 14.00 -14.30 - Введение в художественный мир Марии Примаченко (дети от 6 до 15 лет)

12.30-13.30, 14.30-15.30 - Let's paint Примаченко

3 июля

10.00-18.00 - Создание работ

6 июля

18.00-19.00 — Лекция "Пластический язык украинского народного искусства"

9 июля

12.00-12.30, 14.00 -14.30 - Введение в художественный мир Марии Примаченко (дети от 6 до 15 лет)

12.30-13.30, 14.30-15.30 - Let's paint Примаченко

10 июля

10.00-18.00 - Создание работ

16 июля

12.00-12.30, 14.00 -14.30 - Введение в художественный мир Марии Примаченко (дети от 6 до 15 лет)

12.30-13.30, 14.30-15.30 - Let's paint Примаченко

17 июля

10.00-18.00 - Создание работ

23 июля

12.00-12.30, 14.00 -14.30 - Введение в художественный мир Марии Примаченко (дети от 6 до 15 лет)

12.30-13.30, 14.30-15.30 - Let's paint Примаченко

24 июля

10.00-18.00 - Создание работ

30 июля

11.00 – 12.00 — Лекция "Цвет как способ выражения в изобразительном искусстве"

6 августа

12.00-12.30, 14.00 -14.30 - Введение в художественный мир Марии Примаченко (дети от 6 до 15 лет)

12.30-13.30, 14.30-15.30 - Let's paint Примаченко

7 августа

14.00-15.00 — Лекция "Мифологизация образов в наивному искусстве на примере работ Марии Примаченко"

13 августа

12.00-12.30, 14.00 -14.30 - Введение в художественный мир Марии Примаченко (дети от 6 до 15 лет)

12.30-13.30, 14.30-15.30 - Let's paint Примаченко

14 августа

10.00-18.00 - Создание работ

18 августа

18.00-19.00 - Лекция "Мозаичный марафон по мотивам работ Марии Примаченко и его значение в восстановлении Украины"