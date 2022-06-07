Пикассо называл ее гением. В Риге стартует мозаичный марафон по эскизам украинской художницы

С 6 июня по 18 августа в художественной галерее Bazar't при торговом центре Mols развернется творческая "Открытая мастерская". Все желающие под руководством опытных наставников смогут принять участие в воссоздании 60 картин украинской народной художницы Марии Примаченко, чьими работами восхищались Пикассо и Шагал. Ее музей в поселке Иванков Киевской области был уничтожен бомбежками 26 февраля.
"А в городе том сад, — всё травы, да цветы, гуляют там животные невиданной красы" – это лейтмотив предстоящего мозаичного марафона по эскизам Марии Примаченко. Уникальный и очень узнаваемый стиль Примаченко называли "народный примитив". На Международной выставке в Париже в 1937 году работы этой украинской художницы были удостоены золотой медали. С тех пор ее картины с успехом экспонировались в Праге, Вене, Монреале, Софии, Варшаве.
26 февраля 2022 года, в поселке Иванков Киевской области был уничтожен историко-краеведческий музей Марии Примаченко. Группа рижских энтузиастов - руководители художественных галерей Bazar't Инесе Дроне и Happy Art Museum Галина Максимова, преподаватель Киевской академии декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука, украинская беженка Мария Зенькова и руководитель студии художественной мозаики Mosaic Art Studio in Riga Вадим Верник - приняли решение об организации "Открытой мастерской" по созданию мозаичных реплик-парафраз по работам Марии Примаченко. Цель - передать их в дар уничтоженному войной музею, как символический жест доброй воли к началу восстановления культурно-исторического наследия и духовной поддержки украинского народа.
Фрагменты работ Примаченко будут воссозданы в визуально богатом и профессиональном материале – муранские смальты. Все желающие приглашаются на бесплатные открытые мастерские: за один-два дня можно создать своими руками фрагмент одной из картин размером 25х25 см. Участников обеспечат всеми необходимыми материалами, инструментами и профессиональной поддержкой мастеров художественной мозаики.
Создать свою мозаику можно индивидуально или всей семьей, или с друзьями. К совместному творчеству приглашаются и профессиональные художники, дизайнеры, музыканты, спортсмены, бизнесмены, политики.
Для комфортного участия предусмотрены угощения, горячие и прохладительные напитки; детские уголки с профессиональными педагогами и дополнительные детские мероприятия. Как волонтер, мероприятие поддерживает студия внешкольного образования "ArterA Kids Studio", руководитель Евгения Айзен. В планах - параллельные лекции и дискуссии на творческие темы.
На сегодня организаторы располагают возможностью создать более 60 мозаик, которые могут стать деталями целых работ или отдельными фрагментами разных картин. Открытые мастерские проходят в художественной галерее Bazar't торгового центра Mols (ул. Краста, 46). Проект планируется завершить 18 августа ко дню города Риги выставкой готовых мозаик в центре города с подписями авторов.
Подробное расписание и заявки на участие подавать кураторам проекта — по messenger на странице "Открытой мастерской":
Расписание мероприятий
Каждый день работы мастерской с 10 до 18 — время для создания работ.
18 июня
12.00-12.30, 14.00 -14.30 - Введение в художественный мир Марии Примаченко (дети от 6 до 15 лет)
12.30-13.30, 14.30-15.30 - Let's paint Примаченко
19 июня
14.00-15.00 — Лекция "Мария Примаченко – символ украинского народного искусства"
25 июня
12.00-12.30, 14.00 -14.30 - Введение в художественный мир Марии Примаченко (дети от 6 до 15 лет)
12.30-13.30, 14.30-15.30 - Let's paint Примаченко
26 июня
10.00-18.00 - Создание работ
2 июля
12.00-12.30, 14.00 -14.30 - Введение в художественный мир Марии Примаченко (дети от 6 до 15 лет)
12.30-13.30, 14.30-15.30 - Let's paint Примаченко
3 июля
10.00-18.00 - Создание работ
6 июля
18.00-19.00 — Лекция "Пластический язык украинского народного искусства"
9 июля
12.00-12.30, 14.00 -14.30 - Введение в художественный мир Марии Примаченко (дети от 6 до 15 лет)
12.30-13.30, 14.30-15.30 - Let's paint Примаченко
10 июля
10.00-18.00 - Создание работ
16 июля
12.00-12.30, 14.00 -14.30 - Введение в художественный мир Марии Примаченко (дети от 6 до 15 лет)
12.30-13.30, 14.30-15.30 - Let's paint Примаченко
17 июля
10.00-18.00 - Создание работ
23 июля
12.00-12.30, 14.00 -14.30 - Введение в художественный мир Марии Примаченко (дети от 6 до 15 лет)
12.30-13.30, 14.30-15.30 - Let's paint Примаченко
24 июля
10.00-18.00 - Создание работ
30 июля
11.00 – 12.00 — Лекция "Цвет как способ выражения в изобразительном искусстве"
6 августа
12.00-12.30, 14.00 -14.30 - Введение в художественный мир Марии Примаченко (дети от 6 до 15 лет)
12.30-13.30, 14.30-15.30 - Let's paint Примаченко
7 августа
14.00-15.00 — Лекция "Мифологизация образов в наивному искусстве на примере работ Марии Примаченко"
13 августа
12.00-12.30, 14.00 -14.30 - Введение в художественный мир Марии Примаченко (дети от 6 до 15 лет)
12.30-13.30, 14.30-15.30 - Let's paint Примаченко
14 августа
10.00-18.00 - Создание работ
18 августа
18.00-19.00 - Лекция "Мозаичный марафон по мотивам работ Марии Примаченко и его значение в восстановлении Украины"