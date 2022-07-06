Пляжный концерт, самые красивые оперные арии и не только: полная программа Юрмальского фестиваля

С 17 по 24 июля состоится восьмой Юрмальский фестиваль, собирающий вместе лучших латвийских и зарубежных музыкантов. Фестиваль, состоящий из шести концертов, пройдет в Юрмале, в концертном зале "Дзинтари". На его сцене выступят звезда мирового оперного театра Александр Антоненко, пианисты-виртуозы Осокины, скрипач Даниил Булаев, Юрмальский фестивальный оркестр и другие артисты.

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Ожидаются: пляжный конерт, самые красивые оперные арии, концерт "Рожденные в Латвии" с участием уже состоявшихся и только восходящих латвийских звезд. Билеты можно приобрести в сети www.bilesuparadize.lv.

17.07.2022, в 4.45, Пляж Дзинтари

Концерт на рассвете



Традицией Юрмальского фестиваля уже стал пляжный концерт всемирно известной органистки Иветы Апкалны, который проходит на рассвете на берегу моря. Необычное событие собирало на пляже в Дзинтари сотни слушателей и доставляло незабываемые музыкальные впечатления, вызванные слиянием звуков природы с королевским звучанием органных труб и волшебной игрой Иветы Апкалны. Вход бесплатный.

19.07.2022, в 20.00, Большой зал "Дзинтари"

Гала-концерт открытия



Концерт открытия Юрмальского фестиваля с красивейшими оперными ариями в исполнении самого известного в мире латышского тенора Александра Антоненко, меццо-сопрано Доротеи Бинерт (Германия). В концерте примут участие также участники финальных туров 40-го Международного конкурса молодых солистов оперы имени Ганса Габора "Бельведер" и Юрмальский фестивальный оркестр.

21.07.2022, в 20.00, Большой зал "Дзинтари"

Концерт для скрипки Сибелиуса и 7-я симфония Бетховена



21 июля на фестивале выступит Латвийский Национальный симфонический оркестр под управлением своего нынешнего главного приглашенного дирижера, востребованного в оперных театрах и оркестрах Европы эстонского дирижера Кристины Поска. Солистом будет яркий скрипач молодого поколения Даниил Булаев. В программе прозвучит 7-я симфония – опус Людвига ван Бетховена, насыщенный жизненной энергией и неумолимым жизнеутверждением.

Рихард Вагнер назвал ее апофеозом танца. Прозвучит и один из фирменных знаков музыки импрессионизма – симфоническая прелюдия Клода Дебюсси "Послеполуденный отдых фавна". А Даниил Булаев исполнит виртуозный концерт для скрипки Жана Сибелиуса, который по своей драматической мощи и глубине близок к симфониям и, безусловно, относится к наиболее выдающимся и наиболее часто воспроизводимым образцам этого жанра.

22.07.2022, в 20.00, Большой зал "Дзинтари"

Три Осокина



22 июля ожидается настоящий праздник фортепианной музыки с выдающимися пианистами из династии Осокиных и камерным оркестром. Известность трех Осокиных – двоих сыновей и отца – стала брендом искусства пианизма как в Латвии, так и в других странах. Фортепианная игра Андрея и Георгия Осокиных уже заслужила значительное признание на международной арене, а их отец Сергей является одним из самых уважаемых музыкантов в Латвии. На совместных концертах Осокиных всегда звучит золотой репертуар фортепианной музыки и шедевры классической музыки в оригинальных переложениях как в четыре руки, так и на двух и даже на трех фортепиано.

23.07.2022, в 20.00, Большой зал "Дзинтари"

Золотая коллекция бродвейских мюзиклов



23 июля с золотой подборкой бродвейских мюзиклов гостями фестиваля станут выдающиеся звезды английского сценического театра, всемирно известные поющие актеры, выступавшие в Королевском "Альберт-холле", лондонском Barbican, Гластонбери и в театре West End, который является театром мюзиклов наивысшего уровня наряду с нью-йоркским Бродвеем. Мюзикл заслуженно стал любимым во всем мире жанром, в котором напряженные и трогательные сюжеты переплетаются с захватывающими танцами и эмоционально привлекающей музыкой. Слушателям будет предложена панорамная программа с шедеврами мюзиклов и произведениями американских композиторов музыкального театра, которые, возможно, станут открытием для латышской публики.

24.07.2022, в 20.00, Большой зал "Дзинтари"

Рожденные в Латвии



В заключение фестиваля прозвучит концерт "Рожденные в Латвии", который уже стал традицией этого фестиваля. В рамках концерта на одной сцене встретятся музыканты разных поколений, родившиеся в Латвии – как молодые таланты, так и дающие концерты популярнейшие артисты Латвии, а также латвийские музыканты, завоевавшие международную славу, чье выступление на родине – всегда долгожданное событие.

Среди артистов будут тенор Александр Антоненко, пианисты Эвелина Екабсоне, Георгий Осокин, одна из ярчайших исполнительниц молодого поколения сопрано Илзе Гревеле-Скарайне, выдающаяся виолончелистка, обладательница "Большой музыкальной премии" этого года Маргарита Баланас, перкуссионистка и балерина Соня Мисиня. Дирижировать оркестром Юрмальского фестиваля будет главный дирижер Берлинской комической оперы Айнарс Рубикис.