18 июня на крыше торгового центра Alfa пройдет вечер серии летних автокиносеансов. Зрителей приглашают проголосовать за наиболее желанную кинокартину, получившую премию "Оскар".

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Голосование проходит до 15 июня. Для посещения киносеанса необходимо получить специальное бесплатное приглашение. Перед показом выступят диджеи, можно также заранее заказать еду.

Мероприятие пройдет с соблюдением мер безопасности, утвержденных Кабинетом министров. Рекомендуется соблюдать дистанцию и без необходимости не покидать салон автомобиля.

Организаторы предлагают проголосовать за один из фильмов лауреатов "Оскара": "Скандал", "Зеленая книга", "Манчестер у моря", "12 лет рабства", "Она", "Жасмин".