16 февраля в 18:00 в книжном кафе Polaris (ТЦ Domina Shopping) состоится творческая встреча с актрисой Рижского русского театра им. М. Чехова Галиной Российской.

Она представит публике свою книгу "Женский альбом Галины Российской". В книге нашла отражение творческая жизнь актрисы за 48 сценических лет, ее лучшие роли, спектакли, масса уникальных фотографий.

А еще здесь собраны женские истории удивительных женщин, которые встречались Галине Российской на жизненном пути. Вы узнаете, почему жена Александра Калягина актриса Евгения Глушенко учит не требовать от жизни многого. Как жена Николая Караченцова Людмила Поргина боролась за жизнь мужа. Что помогло сибирской девочке Пелагее завоевать своим талантом полмира. Какими женскими секретами поделились актрисы Ника Плотникова, Ирина Купченко, Лилита Озолиня, певицы Надежда Бабкина и Мария Наумова.

Среди героинь книги есть женщины-политики, дипломаты, а также жены политиков. Всего в "Альбоме" собраны 28 женских историй – о счастье, борьбе, семье, одиночестве. Все эти сюжеты на протяжении нескольких лет публиковались в рубрике "Женский альбом" в газете "Телеграф". Теперь они собраны под одной обложкой. В презентации книги принимают участие экс-директор Рижского русского театра Эдуард Цеховал и главный редактор журнала "Открытый город" Татьяна Фаст.