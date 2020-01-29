8 февраля в 19:00 в кафе книжного магазина "Polaris" (т/ц Domina Shopping, Иерикю, 3) состоится встреча с радио- и телеведущим, журналистом и писателем Алексом Дубасом, бывшим рижанином, а ныне москвичом. Автор представит рижской публике свою новую книгу "Прометей".

Алекс обладает прекрасным даром удерживать внимание публики, на встречах и литературных чтениях с его участием время пролетает незаметно. Его секрет - быть честным, называть вещи своими именами, озвучивать не то, что принято, а искренне говорить о главном.

Сейчас Алекс Дубас работает на радиостанции "Серебряный дождь", где ведет программу под говорящим названием "Что-то хорошее". На телеканале "Культура" он наблюдает за самыми примечательными событиями в мире искусства, а с каналом "Моя планета" путешествует по всему миру, рассказывая зрителям о наиболее интересных уголках Земли.

Интернет-аудитория знает Алекса как автора хита "О пользе солнцезащитных кремов", который он записал вместе с певицей Елкой. А также благодаря успешному (120 000 подписчиков) профилю в Facebook.

В 2011 году Алекс Дубас дебютировал как писатель, выпустив книгу "Правила аквастопа", две повести из которой были успешно экранизированы. В 2016 году вышла вторая книга Алекса "Моменты счастья", моментально ставшая бестселлером. В ней собраны 974 персональные истории о счастье, рассказанные как известными, так и простыми людьми. В создании книги приняли участие Вахтанг Кикабидзе, Эдвард Радзинский, певица Елка, Михаил Жванецкий и многие другие. И вот теперь 8 февраля 2020 года автор представит в Риге свою автобиографическую книгу "Прометей", сделанную в форме литературной версии моноспектакля.