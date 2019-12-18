Polaris приглашает на встречу с писательницей Полиной Дашковой

21 декабря в 18 часов в книжном кафе Polaris (ТЦ DOMINA Shopping) с читателями встретится Полина Дашкова, которая представит свой роман "Горлов тупик".

Cюжет нового романа основан на реальных событиях. В действие вовлечены генералы КГБ и высшие партийные чины. Главный герой разрабатывает спецоперацию по выявлению вражеского заговора.

В книге переплелись разные эпохи и поколения. Автор обращается к истории XX века в СССР – с конца правления Сталина до Брежневских времен – через Хрущевскую оттепель. Действие разворачивается в двух временных пластах: пятьдесят третий и семьдесят седьмой годы.

Полина Дашкова – популярный автор детективов и исторических романов, признанный мастер жанра. Сюжет всегда развивается многослойно и держит в напряжении до последней страницы. Интересные ходы, неординарные герои, отличный русский язык.

Первая же книга "Кровь нерожденных" принесла Полине Дашковой широкую известность. Ее романы получили популярность в Германии, Франции, Китае, Дании, Испании, Польше и Венгрии.

Последнее десятилетие писательница пишет исторические романы. "Я изучаю документы, подолгу сижу в архивах, – говорит автор. – Но я пишу не исследование, а беллетристику, где есть сюжет и герои с их характерами, переживаниями, мыслями…".

2 книги Полины Дашковой были экранизированы. В детективном сериале "Место под солнцем" главную героиню – балерину – сыграла Анастасия Волочкова. Несмотря на звездный состав сериала, отзывы критиков и самой писательницы носили негативный характер. В фильме "Херувим" главные роли исполнили Ирина Купченко и Мария Порошина.

Полина Дашкова входит в жюри различных литературных конкурсов. В том числе – в Большое жюри конкурса национальных литературных наград "Поэт года" и "Писатель года".

Своими "тремя витаминами", которые помогают ей выжить в трудные минуты, считает Чехова, Бунина и Паустовского.

Топ-3 любимых зарубежных детективов писательницы: Грэм Грин "Тихий американец", Марио Пьюзо "Крестный отец", Стивен Кинг "Мизери"