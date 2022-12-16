Полиция просит отозваться пострадавших в связи с несостоявшимся концертом Энрике Иглесиаса

Государственная полиция повторно просит отозваться людей, которые приобретали билеты на выступление Энрике Иглесиаса. Концерт был анонсирован на декабрь 2019 года, но не состоялся.

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В данный момент полиция продолжает расследование в деле о возможном мошенничестве в крупных размерах и просит отозваться всех, кто приобретал билеты на этот концерт, но пока не обращался в правоохранительные органы.

Для заявления необходимо заполнить форму, которая доступна на трех языках здесь.

В 2021 году Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) сообщил, что людям до сих пор не вернули деньги за отмененный концерт поп-музыканта в 2019 году, так как по делу возбуждено уголовное дело, из-за чего все средства, находящиеся в распоряжении компании Bilešu serviss заморожены.

До 2 июня 2020 года ЦЗПП призывала Bilešu serviss вернуть деньги от продажи билетов, однако реализовать это требование компания не смогла, так как на тот момент часть средств уже была передана зарегистрированной в Болгарии компании Art bg - management eood, которая отвечала за организацию и проведение мероприятия.

Болгарская компания не ответила на просьбы о возврате денег и Biļešu Serviss обратилась в полицию, позже было возбуждено уголовное дело, в результате которого все имеющиеся у Biļešu Serviss средства от продажи билетов на несостоявшийся концерт Иглесиаса были заморожены.