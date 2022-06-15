Популярный стендап-комик Дмитрий Романов выступит в Юрмале

26 августа в зале "Дзинтари" выступит популярный стендап-комик Дмитрий Романов. В честь своего 20-летия на сцене артист подготовил абсолютно новую программу "Selfmade".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Одессит Дмитрий Романов без стеснения шутит над собой и казусами жизни. Сегодня он входит в десятку самых известных и востребованных русскоязычных стендап-комиков мира и продолжает завоевывать внимание поклонников жанра интеллигентными монологами.

"Я не тот комик, который взрывает интернет. Я не тот комик, который собирает стадион по первому рекламному объявлению. Я комик, делающий то, что я делаю, и коллекционирующий дальше своего зрителя, который любит именно такой юмор. Ведь нельзя сказать, что мой юмор рассчитан на очень широкого зрителя, он обладает своими нотками национального колорита, наблюдений и моих личных переживаний. Я стараюсь вывести то, что я делаю, на более широкую публику", — говорит о себе Романов.

Впервые появившись в студенческой команде КВН, Дмитрий быстро набрал популярность, стал участником "Comedy Одесса" и "Comedy Киев" . Артистизм и острые шутки на актуальные темы позволили ему одержать череду побед в юмористических шоу "Смех без правил" и "Убойная лига", на фестивале "Большая разница". А также стать хедлайнером проекта Stand Up на ТНТ. C 2019 по 2022 год Дмитрий вел рубрику "Светский исход" в программе "Вечерний Ургант". В 2020 году достижения Дмитрия Романова были отмечены изданием GQ. На торжественной церемонии награждения премиями от журнала юморист удостоился награды в категории "Человек года".

После начала войны Романов уехал из России и говорит, что вернуться туда уже не сможет. В течение месяца был волонтером в Польше, помогая беженцам, а сейчас вернулся к концертной деятельности. В социальных сетях Дмитрий часто обращается к россиянам, призывая их не молчать и остановить войну.

Часть заработанных от продажи билетов средств Романов направит на помощь украинскому народу.