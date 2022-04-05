Positivus дополнил программу: ждем Megan Thee Stallion, Jamie xx и Black Midi

Программу фестиваля Positivus дополнили еще несколькими известными артистами. Это эксцентричная рэп-звезда Megan Thee Stallion, Jamie xx и канадский электронный музыкант Caribou.

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Также в этом году зрители смогут увидеть выступления перспективных британских групп Black Midi и Black Country, New Road, а также рэпера Bas. Кроме того, в лайнапе фестиваля появились SoFaygo и Moses Sumney.

Как сообщалось ранее, Positivus 2022 в этом году впервые пройдет в Риге, на Луцавсале.

Один из хедлайнеров этого года – рэп-певица Megan Thee Stallion, обладательница трех Grammy 2019 года.

Вторым хедлайнером станет Jamie xx. Артист востребован как соло, так и в качестве диджея у мировых звезд? в числе которых Адель, Florence + The Machine и многих других.

Канадский артист Caribou хорошо известен поклонникам электронной музыки. Он дает захватывающие концерты, продуманные до мелочей, которые объединяют электронную музыку и звучание живых инструментов.

Участие в программе фестиваля также подтвердила молодая группа Black Midi из Великобритании, которая работает в стилях экспериментальный рок и нойз. Еще один британский гость – группа Black Country, New Road. Это однозначно одна из самых актуальных новых групп, которую в свои программы в этом году включили многие музыкальные фестивали Европы.

Билеты можно приобрести на www.positivusfestival.com и в кассах сети Biļešu serviss.