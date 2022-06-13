После двухлетнего перерыва в Салдус возвращается фестиваль Saldus Saule

После двухлетнего перерыва этим летом в Салдусе в парке Калнсета состоится рок-фестиваль Saldus Saule. В этом году он пройдет 22 и 23 июля. На музыкальную сцену выйдут как уже легендарные звезды, так и новые артисты.

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Как и в предыдущие годы с вечера пятницы до полудня воскресенья на лугу у реки будет работать фестивальный палаточный городок, аттракционы, ярмарка, многочисленные палатки с едой и напитками, но прежде всего ожидается много хорошей музыки и особенно теплая атмосфера фестиваля.

Ворота фестиваля откроются в пятницу, 22 июля в 17.00. Первые артисты появятся на сцене в 18.00, а само мероприятие продлится до 4.00 утра. И в пятницу вечером, и в субботу на поляне будет проходить фестивальная ярмарка; в субботу в 12:00 состоится бесплатный детский концерт "Saldus saulīte", на который приглашаются все желающие, а вечерняя часть фестиваля начнется в 16.00.

В этом году ожидается выступление таких групп и музыкантов, как Dzelzs Vilks, Citi Zēni, Иво Фоминс, Bloody Heels, Indygo, Colt, DivDiv, Opus Pro, Johnny Salamander и многих других артистов. Полная программа фестиваля будет объявлена ​​в ближайшее время.

Первый фестиваль Saldus Saule состоялся еще в далеком 1987 году с целью почтить память талантливого и легендарного музыканта Эрика Кигелиса и является старейшим из летних рок-фестивалей. Предыдущий фестиваль, проходивший в 2019 году, привлек особенно большое количество посетителей.