В Рижском цирке открыт временный магазинчик циркового инвентаря и дизайна "Цирковая гостиная". Вход в гостиную-информационный центр – со стороны улицы Меркеля. Магазинчик будет работать до 5 сентября.

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"Гостиная цирка" предлагает не только попробовать и приобрести различные цирковые аксессуары, но и приглашает на бесплатные экскурсии по цирку. Сейчас – незадолго до реконструкции – это одна из последних возможностей поближе познакомиться с историческим зданием.

В "Цирковой гостиной" можно получить информацию о мероприятиях Цирковой школы и записи на занятия в ней для детей и взрослых. Также в магазинчике можно приобрести билеты на последнее представление, которое пройдет на арене цирка перед началом реконструкции здания – это будет "Babel, Glöm*" циркового объединения Kaaos Kaamos (Швеция) 2, 3 и 4 сентября. Начиная с 20 августа будут также проходить беседы о цирке – послушать их можно будет и на месте, и онлайн (по пятницам – только онлайн, так как для бесед будут приглашаться и участники, живущие в других странах).

Магазинчик также предлагает разнообразную создаваемую в Латвии дизайнерскую продукцию – развивающие игры для детей, натуральную косметику, предметы интерьера и одежду местных марок. Также на месте можно приобрести полезные закуски и кофе, сыграть в игру "Цирк" огромного размера, где фишками становятся сами игроки, а также изучить разнообразные исторические материалы, связанные с цирком.

"На данный момент в цирке происходит множество увлекательных вещей: представления – лишь видимая часть айсберга. Чтобы показать остальное, мы решили пригласить всех в гости. Не на шоу, а просто так – на кофе, разговор или экскурсию, чтобы узнать о будущих планах цирка, поговорить с артистами цирка и приобрести, например, мячик для жонглирования", – рассказывает руководитель стратегического развития Рижского цирка Мара Павула, и добавляет, что эти три недели можно считать днями открытых дверей Рижского цирка.

"Цирковая гостиная" работает с 14 августа до 5 сентября. Со вторника до пятницы двери будут открыты с 12:00 до 20:00, а по субботам – с 10:00 до 18:00.

C 25 до 29 августа сотрудники цирка будут проводить короткие экскурсии по той части здания, которая обычно скрыта от глаз зрителей. Участие – по предварительной записи. По субботам – 22 и 29 августа, а также 5 сентября – также по предварительной записи можно будет посетить и семейное утро, где вам помогут освоить манипулирование предметами, изготовить инвентарь для жонглирования, поиграть в игру "Цирк" и стать свидетелями самых разных цирковых чудес.

Записаться на экскурсии можно на месте, в "Цирковой гостиной", или в мероприятии "Цирковой гостиной" в Facebook.

Актуальную информацию о мероприятиях в Рижском цирке можно узнать на сайтах cirks.lv/biletes и kvadrifrons.lv.