Посольство США приглашает на фестиваль американского кино

С 17 до 19 декабря Посольство США в Латвии представляет Фестиваль американского кино (U.S. Film Festival), организованный совместно с проектом Kino Kults и кинотеатром Kino Citadele. В ходе фестиваля, темой которого выбрана Vox populi, на большом экране будут показаны известные американские фильмы.

На фестивале можно будет увидеть шесть фильмов: три уже полюбившихся зрителями фильма ("It's a Wonderful Life", "The Ides of March" и "Good Night, and Good Luck"), а также три новых фильма, которые впервые будут показаны в Латвии на большом экране ("Kajillionaire", "Judas and the Black Messiah" и "One Night in Miami…").

Тема фестиваля в этом году – Vox populi или "глас народа" – выбрана неслучайно. Пока мир сталкивается с дезинформацией, коррупцией и социальными разногласиями, эти фильмы вселяют веру в общество и силу голоса людей. В этих картинах представлены герои, которые выступают против коррупции, расизма, нетерпимости и угнетения во имя защиты своих сообществ.

Посольство США в Латвии и Kino Kults организовали для зрителей два фестиваля независимого кино в 2019 и 2020 годах, и в этом году фестиваль продолжает традицию, включив в программу не только независимое кино, но и классические фильмы, а также выдающиеся работы крупных голливудских студий. Перед каждым показом зрителей ждет информационно-образовательное вступление.

Сеансы фестиваля бесплатные, но количество мест ограничено. Фильмы будут демонстрироваться на английском языке с субтитрами на латышском и русском языках.

Билеты на все сеансы доступны здесь.

Полная программа фестиваля

17 декабря в 19.00 — "It'a Wonderful Life" (1946), режиссер Фрэнк Капра

Фестиваль откроет классический фильм режиссера Фрэнка Капры — "Эта прекрасная жизнь", который придется как нельзя кстати перед наступающим Рождеством. История о бескорыстном и добром Джордже Бейли, которого безжалостные условия системы подвели почти к краю бездны, уже десятки лет согревает сердца зрителей. Фильм Капры прекрасно (как и следует из названия) напоминает, что каждый человек ценен, и каждый голос имеет вес.

18 декабря в 12.20 — "Kajillionaire" (2020), режиссер Миранда Джулай

Криминальная драмеди режиссера и сценаристки Миранды Джулай "Kajillionaire" представляет необычную смесь жанров, повествуя о любящей, но эксцентричной семье, все трое членов которой — родители и их подросшая дочь — занимаются мелким мошенничеством, чтобы заработать на жизнь. В своем фильме Джулай дает голос маргинальной части общества, которое мы стараемся не замечать. Премьера фильма прошла на кинофестивале в Санденсе.

18 декабря в 15.00 — "Judas and the Black Messiah" (2021), режиссер Шака Кинг

О том, насколько опасна может быть борьба за то, чтобы твой голос услышали и приняли во внимание даже тогда, когда его систематически подавляли веками, повествует фильм-драма "Judas and the Black Messiah" режиссера Шаки Кинга. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает, как из-за предательства сотоварища из жизни уходит харизматичный лидер иллинойской фракции "Черных пантер" Фред Хэмптон. Фильм получил два "Оскара": за лучшую роль второго плана (актер Даниэл Калуя за роль Хэмптона) и за лучшую оригинальную песню.

18 декабря в 18.00 — "The Ides of March" (2011), режиссер Джордж Клуни

15 марта или Мартовские иды вошли в историю благодаря одному значимому событию — именно в этот день в 44-м году до нашей эры был убит Юлий Цезарь. Политическая драма режиссера Джорджа Клуни, в которой интриги, предательства и двуличие времен Цезаря переносятся на политическую арену 21-го века, где особо ничего не изменилось. В главных ролях увидим самого Джорджа Клуни, Райана Гослинга, Эвана Рейчела Вуда, Пола Джаматти и всегда великолепного Филипа Сеймура Хоффмана.

19 декабря в 14.00 — "One Night in Miami…" (2020), режиссер Реджина Кинг

Все чаще голливудские актрисы, зарекомендовавшие себя перед камерой, решают поменять сторону и попробовать себя в роли режиссера. Одной из самых интересных и признанных дебютанток последних лет стала Реджина Кинг, выбравшая для своего первого фильма необычную историю с яркими личностями — фильм "One Night in Miami…" представляет, как в феврале 1964 могла бы пройти личная встреча Малкольма Икс, Мухаммеда Али, звезды американского футбола Джима Брауна и музыканта Сэма Кука.

19 декабря в 17.00 — "Good Night, and Good Luck" (2005), режиссер Джордж Клуни

Журналисты, пресса и средства массовой информации – это те, кто может помочь стать услышанными голосам, неспособным самим достучаться до общества. В то же время это возлагает большую ответственность на плечи журналистов — попытки рассказать правду могут довести до конфликтов с высокопоставленными лицами. Именно такую ситуацию в фильме "Good Night, and Good Luck." изображает Джордж Клуни, повествуя о том, как в 50-х годах прошлого века легендарный американский диктор телевидения Эдвард Марроу не побоялся восстать против влиятельного сенатора США Джозефа Маккарти.