Праздничная афиша: Раймонд Паулс, сюрприз для детей и много рождественской музыки

Рождественские праздники - это время чудес и исполнения желаний. В этом году в Риге состоится много праздничных концертов, которые порадуют слушателей любимыми рождественскими мелодиями. В Риге продолжается фестиваль "Европейское Рождество", в старой церкви Гертруды состоится два органных концерта Евгении Лисициной, а Раймонд Паулс и Даумант Калниньш дадут серию концертов в Доме музыки "Дайле".

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Фестиваль "Европейское Рождество"

С 4 по 30 декабря в Риге проходит ежегодный фестиваль "Европейское Рождество". 17 декабря в 19.00 в Большой гильдии под руководством именитого эстонского маэстро Тыну Кальюсте соберется большой коллектив музыкантов - Государственный академический хор "Latvija", камерный оркестр "Sinfonietta Rīga" и выдающиеся солисты Йена Чой (сопрано), Хелен Лепалаан (меццо-сопрано), Лотар Одиниус (тенор) и Лисандро Абади (басовый баритон). Афишу фестиваля можно найти здесь. ​

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Концерт Добрых дел в старой церкви Гертруды

15 декабря в 19.00 на концерте в церкви cвятой Гертруды вас ждут всем известные рождественские произведения органной музыки в исполнении легендарной Евгении Лисицыной. Под сводами старой церкви Гертруды зазвучат "Вестминстерские колокола" Л.Вьерна, концерт "Зима" из цикла Времена года Вивальди, Хоральная прелюдия Баха и другие шедевры органной музыки. Часть средств от продажи каждого билета будет передана в благотворительный фонд "Зелёная лампа".

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Концерт Евгении Лисицыной "Рождественский орган"

17 декабря в 19.00 под сводами старой церкви Гертруды будут звучать знаменитые рождественские произведения великого Иоганна Себастьяна Баха и романтичного Макса Регера. Декабрь — время чудес и волшебных ожиданий. Попасть на концерт органной музыки в исполнении Евгении Лисицыной — большая удача. Органистка сейчас нечасто дает концерты в Риге. В преддверии Рождества живая легенда органной музыки Евгения Лисицына вновь приедет в Ригу, чтобы дать сольный концерт.

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Рождественский спектакль "Рейс 2019–2020" в театре имени Чехова

В декабре и январе в театре имени Чехова состоится уже известный зрителям музыкальный спектакль "Рейс 2019–2020", в котором ожидание праздника переплетается с ожиданием рейса. Что же может произойти, если одновременно ждешь и рейса, и праздника? Разумеется, всякие сюрпризы. А еще – чудеса, которые случаются только в Рождественскую ночь. Например, пассажиры, пилоты и бортпроводники, из–за снежной бури застрявшие в аэропорту накануне Рождества, вдруг... запели – запели праздничные песни, которые мы все знаем и любим.

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День рождения Осокина в Splendid Palace

Foto: Artūrs Kondrāts

19 декабря в 18.00 в честь дня рождения пианиста Андрея Осокина и легендарной французской певицы Эдит Пиаф после пятилетнего перерыва на сцену Splendid Palace вернется концерт-спектакль "100 лет с Пиаф", который продолжится премьерой короткометражного фильма "Сон Русалки".

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Концерты в Малой гильдии

В Малой гильдии перед Рождеством состоится два концерта. 19 декабря будет концерт старинной музыки в честь четвертого Адвента "Iz pasaules radīšanas. Rebela Les Élémens", где выступят профессионалы барочной музыки. 26 декабря состоится концерт "No jāņtārpiņiem līdz zvaigznēm", где выступит Сниедзе Праулиня с группой JUUK.

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Рождественские концерты — Раймонд Паулс и Даумант Калниньш

Foto: Kaspars Garda

В декабре в Доме музыки "Дайле" пройдет серия концертов "Раймонд Паулс и Даумант Калниньш в Рождество", где прозвучат песни, которые подарят слушателям яркое праздничное настроение. В концертах примут участие музыканты Раймонд Паулс, Даумант Калниньш, Раймонд Мацатс, Оскар Спрогис и Артис Орубс.

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"Встретимся на Рождество!". Андрей Осокин и оркестр "Рига"

22 и 26 декабря во Дворце культуры VEF состоятся концерты Андрея Осокина и оркестра Рига. Пианист с оркестром возьмут своих слушателей в музыкальное путешествие в Северную Америку. На концертах прозвучит популярная музыка американского композитора Джорджа Гершвина, произведения Леонарда Бернстайна, Артуро Маркеса, Джестера Хэйрстона, а также созданное аранжировщиком Робертом Шелдоном попурри "Чудеснейшее Рождество".

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Сказка для детей "Новогодний переполох во дворце"

26 декабря в 13.30 в доме Рижского латышского общества состоится представление для детей на русском языке "Новогодний переполох во дворце" от Латвийского культурно-развлекательного общества "Kolizej.lv". Это сказка о любви, взаимопомощи и новогодних чудесах с участием Деда Мороза, Снегурочки, короля и принцессы, доброго кузнеца Добрыни, Бабы Яги и других персонажей. Веселое представление с танцами, песнями и вкусными сладкими подарками от Деда Мороза ждет всех гостей.

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Концерт ЛНСО в Большой гильдии

Foto: Gatis Rozenfelds

Латвийский Национальный симфонический оркестр (ЛНСО) 29 и 30 декабря даст в Большой гильдии ставшие уже традиционными концерты Старого года. Солисты — лауреат международных конкурсов, пианист-виртуоз Даумант Лиепиньш, а также участники Equanimity Trio: пианист Эдгарс Цирулис, контрабасист Янис Рубикс и исполнитель на ударных инструментах Рудолф Данкфелдс. К ним присоединится французский маэстро Жюльен Масмонде. Вместе они исполнят популярные мелодии Клода Дебюсси, Камиля Сен-Санса, Жоржа Бизе, Мориса Равеля и Эрика Сати в переложении для джазового трио и оркестра. Начало концертов в 19.00.

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Концерт "Ave Maria"

28 декабря в Церкви Святого Иоанна состоится концерт с участием Ольги Пятигорской (сопрано) и Эдиты Алпе (орган). На концерте прозвучит популярная классическая музыка и традиционные рождественские мелодии. В программе – А. Вивальди, В.А. Моцарт, Ф. Грубер, Ф. Шуберт, А. Адан, П. Йон, П. Масканьи.

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